Medicamentos ilegales en IPS: Fiscalía y Policía intervienen en el Hospital Central

Un procedimiento conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público se realizó esta mañana, con la incautación de dos vehículos repletos de medicamentos e insumos en el estacionamiento del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS).

La Dirección Jurídica del IPS descartó que los productos fueran propiedad de la previsional o del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), reforzando la hipótesis de contrabando.

La intervención fiscal y policial se llevó a cabo en la zona del estacionamiento del Hospital Central, contigua al albergue de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), tras una denuncia realizada por la propia institución.

La comitiva fue encabezada por la fiscala Hermenegilda Cubilla y la asistente fiscal Sandra Ortega y, las diligencias fueron iniciadas ante el llamado del asesor jurídico del IPS, José González, quien reportó la supuesta comercialización no autorizada de medicamentos dentro del predio.

Los detenidos por presunta venta ilegal de medicinas

En el lugar fueron aprehendidos Diego Armando Pineda Gómez y Richard Eduardo Gómez Sánchez, este último identificado como un cuidacoches del estacionamiento. Ambos vehículos, que contenían las mercaderías, fueron incautados y trasladados hasta la Fiscalía Barrial N°7 para una inspección más detallada y la verificación de los documentos respaldatorios de los insumos.

En el acta fiscal se consignó que uno de los detenidos, Diego Pineda, no negó exhibir “varias mercaderías para la venta a familiares y pacientes” en el estacionamiento.

La comitiva de intervención contó con el acompañamiento de autoridades de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), la Dirección Jurídica, el departamento de Seguridad y Control Institucional del IPS y agentes de la Comisaría 12.

Hipótesis de contrabando ante desabastecimiento crónico

Si bien se procedió a la incautación de una gran cantidad de fármacos, el reporte de la Asesoría Jurídica del IPS indicó que no se encontraron sellos o indicios que señalaran que los medicamentos son propiedad de la previsional o del Ministerio de Salud.

Esta situación lleva a la presunción de que los productos serían medicamentos adquiridos en la ciudad argentina de Clorinda, para su comercialización ilegal. Este tipo de actividad irregular se potencia por la crónica falta de insumos y medicamentos que los asegurados del IPS denuncian constantemente, obligándolos a buscar alternativas más económicas.

ABC consultó con Dinavisa para conocer si los fármacos tienen registro sanitario en Paraguay. Desde la institución respondieron que la participación de su equipo se limitó a acompañar la fiscalización.

Hasta el cierre de este articulo, el procedimiento fiscal aún no había finalizado.