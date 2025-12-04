Optimismo pese a señales de desaceleración en percepción de noviembre: 50,59 puntos

En este punto es importante recordar que un resultado del IEE superior a 50,00 puntos refleja optimismo, mientras que un valor inferior indica pesimismo en las expectativas empresariales. Dicho indicador está elaborado a partir de la Encuesta Mensual de Tendencia Económica (EMTE).

De acuerdo con los resultados correspondientes al mes de noviembre, el IEE se ubicó en 50,59 puntos, manteniéndose en zona de optimismo, aunque con una caída intermensual de 1,32%. La mayor parte de los sectores presentó un retroceso en su Índice de Confianza. Destacan las disminuciones en Otros Servicios (2,33%) y en el Sector Financiero (1,79%). Es de mencionar que el primer sector corresponde a servicios contables, jurídicos, certificación, limpieza, almacenes generales, agencias marítimas, puertos, encuestadoras, funerarias, desarrolladores de software, otros.

Actividad económica actual: el dinamismo persiste, pero con señales de desaceleración

La evaluación de la situación de las empresas en los últimos tres meses refleja un escenario de estabilidad, aunque con diferencias relevantes entre sectores.

En el Sector Comercio, la percepción sobre la actividad reciente se mantuvo sin cambios, con 53,00 puntos, lo que confirma un trimestre con ventas relativamente firmes. En contraste, el Sector Financiero mostró un leve deterioro, al retroceder de 51,00 a 50,50 puntos. Más aún, la valoración de la demanda (facturación) reciente cayó con mayor intensidad de 52,00 a 49,50.

El Sector Transporte presentó una mejora en su evaluación reciente, al pasar de 50,50 a 51,00 puntos, lo que sugiere una recuperación moderada de la actividad. Sin embargo, en Otros Servicios, uno de los sectores más diversos de la encuesta, la percepción de la situación empresarial en los últimos tres meses se redujo de 51,50 a 50,50, acompañada también de disminuciones en empleo y demanda (facturación) reciente.

En el Sector Inmobiliario, la situación de las empresas en los últimos tres meses se mantuvo estable en 50,50 puntos, esto es, un trimestre sin sobresaltos. Finalmente, el Sector Construcción mostró una mejora en su evaluación reciente, de 49,00 a 50,00 puntos, para alcanzar la zona de optimismo, aunque su indicador global continúa por debajo del umbral de los 50,00 puntos.

Empleo: estabilidad con tendencia a moderación

Los resultados del IEE muestran que la percepción del mercado laboral se mantiene estable, con variaciones mínimas entre sectores. En Comercio, Sector Financiero y Transporte, la situación del empleo en los últimos tres meses prácticamente no registró cambios relevantes. Igual comportamiento presentaron las expectativas para los próximos meses, en línea con una postura prudente por parte de las empresas ante la evolución de la demanda.

En el Sector de Otros Servicios, las variaciones más marcadas se observan en las expectativas de empleo, que retrocedieron de 53,00 a 51,00 puntos. Por su parte, el Sector Inmobiliario mostró una leve mejora en el empleo reciente, y las expectativas para los próximos tres meses se mantienen sin cambios.

Finalmente, el Sector Construcción continúa con niveles de empleo sin variaciones. En otras palabras, las empresas del rubro aún no visualizan un escenario que amerite nuevas contrataciones.

Precios: expectativas estables y sin presiones significativas

Las expectativas de variación de precios exhibieron una trayectoria a la baja en casi todos los sectores analizados. En Comercio se registró una leve reducción en la expectativa de ajuste de precios para los próximos tres meses, ubicándose en niveles de neutralidad (50,00 puntos). Algo similar se observó en Transporte y Otros Servicios, aunque las expectativas del último se situaron en zona de pesimismo.

En el ámbito Inmobiliario, las expectativas de precios se mantuvieron sin cambios y, en el caso de la Construcción, el indicador de precios mostró una ligera caída que lo llevó al umbral del pesimismo.

Estos movimientos de precios evidencian un escenario de moderación desde la perspectiva empresarial, en concordancia con un ritmo de actividad que se mueve de forma estable.

Actividad económica futura: cautela ante la evolución de la demanda

La parte de la encuesta que mide la actividad esperada por las empresas en los próximos tres meses muestra una tendencia más moderada, evidenciando así la preocupación por la evolución de la demanda interna.

En el Comercio, la expectativa sobre la actividad futura se redujo de 54,00 a 52,50 puntos. No obstante, continúa en zona de optimismo. El Sector Financiero también ajustó sus perspectivas a la baja, al pasar de 51,50 a 51,00 puntos, además reporta una caída más significativa en la proyección de demanda (facturación) futura de 52,00 a 51,00.

El Sector Transporte redujo su expectativa de 51,50 a 51,00 puntos, en línea con previsiones de menor dinamismo en la demanda (facturación). En Otros Servicios, la perspectiva de la situación económica de la empresa pasó de 52,50 a 52,00 puntos, con caídas más pronunciadas en expectativas de empleo y demanda (facturación).

El Sector Inmobiliario mantiene perspectivas estables en 50,50 puntos, mientras que la Construcción redujo las suyas de 50,50 a 49,50 puntos, en terreno de pesimismo, pese a la mejora reciente en su actividad.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.