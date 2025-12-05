Comercio exterior: Estos son los rubros más dinámicos en exportaciones certificadas

La Ventanilla Única de Exportaciones (VUE), plataforma digital del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) reveló que las exportaciones paraguayas realizadas bajo el certificado de origen alcanzaron US$ 728 millones en noviembre, con un volumen de 1.361 toneladas, consolidando un año con buen dinamismo en el comercio exterior.

Al respecto, el director de la Ventanilla Única de Exportaciones (VUE), Celso Bareiro, señaló que los números obtenidos son interesantes, ya que aumentaron no solo los envíos de Paraguay al exterior, sino también la recaudación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Reconoció que el resultado de noviembre último es inferior a lo logrado el año pasado, y que uno de los principales motivos sería la caída de la exportación de soja. Tanto ese grano como la carne paraguaya representan más del 70% de los envíos.

“En el caso de los productos cárnicos, se lograron exportaciones a varios mercados como Estados Unidos y otros destinos. Estuvimos realizando las documentaciones correspondientes en distintos idiomas para llegar a más mercados”, comentó.

Las exportaciones bajo certificado de origen son envíos internacionales que requieren un documento especial para demostrar el país de procedencia, fundamental para acceder a beneficios arancelarios bajo Tratados de Libre Comercio (TLC) y cumplir normativas aduaneras, evitando impuestos o restricciones, y recientemente se implementan versiones digitales para mayor agilidad

Lidera el Mercosur

Bareiro sostuvo que las exportaciones llegaron este mes de noviembre a varios países que integran el Mercosur. En ese sentido, datos del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) confirman que Brasil se mantuvo como el mayor importador de productos paraguayos, con compras que alcanzaron los US$ 207 millones. Le sigue Argentina, que adquirió por valor de US$ 139 millones. En tanto, Chile ocupó el tercer puesto con US$ 100 millones.

Como punto resaltante, se observa que Estados Unidos también mostró un desempeño sólido, con importaciones por US$ 66 millones, consolidándose como el principal destino extra regional. Mientras que en Asia, Taiwán compró por US$ 17 millones, seguido por Rusia, que importó US$ 16 millones.

Otros mercados relevantes durante el mes fueron Turquía, Bangladesh, Uruguay y Arabia Saudita, cada uno con adquisiciones cercanas a US$ 13 millones, lo que evidencia una diversificación creciente hacia mercados de Medio Oriente, Asia y el Cono Sur.

Los rubros principales

En cuanto a los cinco principales rubros que impulsan las exportaciones a través de esta ventanilla, se destacaron en noviembre: los cereales y oleaginosas por valor de US$ 307.793.056, seguidos de la carne, cuero y demás productos de origen animal, que alcanzaron los US$ 139.527.594.

Además, los pellets, forrajes y balanceados sumaron US$ 50.999.806; los aceites vegetales y animales que cotizaron US$ 49.236.215; y, por último, las maquinarias, artículos electrónicos y de transporte alcanzaron US$ 40.127.546. En total, 16 rubros se destacaron en el penúltimo mes del año.

“En lo que respecta a la industrialización Paraguay mejoró bastante y se constata un aumento de los productos no tradicionales, como las autopartes. Las maquilas son las que potenciaron ese segmento”, añadió.

Desempeños por bloques

Según el informe del MIC, el análisis por continentes confirma un claro predominio del mercado americano, que absorbió US$ 559 millones, equivalente al 76,79% de todas las exportaciones certificadas en noviembre. En segundo y tercer lugar se posicionaron Europa y Asia, con compras por US$ 82 millones (11,35%) y US$ 81 millones (11,16%), respectivamente.

En menor medida se encuentran África y Oceanía, donde el primero importó por un valor de US$ 3 millones, mientras que el segundo por un monto de US$ 1 millón.

Comercio exterior paraguayo

Sobre cómo la VUE potenció el comercio exterior paraguayo desde su implementación, Bareiro indicó que el objetivo es evitar la gestión presencial, permitiendo que todos los trámites del exportador sean virtuales, con trazabilidad, previsibilidad y simplificación de procesos. Asimismo, señaló que cuentan con unos 30.000 exportadores registrados, aunque este año operaron alrededor de 5.000.

En cuanto a las perspectivas para 2026, indicó que son positivas en relación con las exportaciones, dado que el Gobierno continúa logrando la apertura de mercados para los productos paraguayos.