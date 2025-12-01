Exportación de carne a noviembre: ¿Qué pasó con los envíos?

El boletín de noviembre del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), divulgado este lunes, indica que Paraguay exportó 331.647 toneladas de carne bovina hasta noviembre, consolidando el mejor desempeño del país en los últimos cinco años. En 2021 se enviaron 302.393 toneladas de proteína roja; en 2022, 305.091 toneladas; y en 2023, 295.182 toneladas.

El resultado alcanzado hasta el penúltimo mes del año representa un leve crecimiento del 4% respecto al mismo periodo de 2024, con un incremento de 12.367 toneladas. Ese año, las exportaciones fueron de 319.274 toneladas.

Divisas por exportación de carne

En términos de divisas, las exportaciones de carne bovina hasta noviembre de 2025 alcanzaron un valor total de US$ 1.971 millones, consolidándose como el mejor desempeño frente a 2024, cuando el valor registrado fue de US$ 1.795 millones.

Mes a mes

Aunque la carne paraguaya mantuvo su posicionamiento en el mercado internacional, al analizar los resultados mensuales se observa que noviembre registró el volumen más bajo del año, con apenas 24.604 toneladas (US$ 175 millones). Le siguen abril, con 26.382 toneladas (US$ 148 millones), y septiembre, con 29.187 toneladas (US$ 179 millones).

Por el contrario, los mayores envíos se dieron en junio, con 35.635 toneladas (US$ 208 millones), febrero, con 34.258 toneladas (US$ 191 millones), y octubre, con 30.278 toneladas (US$ 191 millones).

En noviembre, sin embargo, el precio promedio de la carne paraguaya alcanzó US$ 7.117 por tonelada, el más alto del año, seguido por octubre (US$ 6.328) y septiembre (US$ 6.144).

Mercados

Entre enero y noviembre de 2025, Paraguay exportó carne bovina a diversos destinos internacionales. Chile se posicionó como el principal mercado, con 97.684 toneladas y un ingreso de US$ 594 millones. Taiwán ocupó el segundo lugar, con 44.609 toneladas y US$ 274 millones.

Entre tanto, Estados Unidos fue el tercer mayor destino, con 42.279 toneladas y un ingreso de US$ 257 millones, mientras que Israel se ubicó en el cuarto lugar, con 30.247 toneladas exportadas que generaron US$ 199 millones.