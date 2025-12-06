ANDE: iniciarán obras por US$ 56 millones luego de firmarse cuatro contratos

Los trabajos adjudicados, que forman parte del Plan Maestro de Obras de la ANDE 2024–2033, incluyen la construcción de las Líneas de Transmisión Subterráneas 220 kV San Lorenzo – Villa Aurelia y Barrio Molino – Villa Aurelia, además de la Línea de Transmisión 2x220 kV Valenzuela – Guarambaré y Obras Conexas. Estos proyectos son vitales para acompañar el sostenido crecimiento de la demanda energética en el país, según señaló la ANDE.

El acto de firma, que se llevó a cabo el jueves último, fue encabezado por el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, junto a los representantes legales de las empresas adjudicadas.

De la rúbrica de los contratos participaron el embajador de Taiwán en Paraguay, José Chih-Cheng Han, y autoridades del BID, lideradas por el representante en Paraguay, Alonso Chaverri Suárez.

Los cuatro contratos se derivan de dos procesos licitatorios públicos internacionales.

Licitación N.º 1754/2025

Bajo la LPI ANDE-BID-Taiwán N.º 1754/2025, enfocada en la construcción de la Línea de Transmisión 2x220 kV Valenzuela – Guarambaré y obras conexas, que suma un monto total adjudicado de US$ 22.411.217, se firmaron los acuerdos.

El Lote 1, que abarca la ampliación de las Subestaciones Valenzuela y Guarambaré (incluyendo adecuaciones en Buey Rodeo) fue adjudicado a Tecnoedil S.A. Constructora (US$ 4.794.150).

El Lote 2, que consiste en la construcción de 73,5 km de la línea de doble terna, quedó a cargo del Consorcio Sapucai 220, integrado por Tecnoedil S.A. y Ocho A S.A. (US$ 17.617.067).

Licitación N.º 1880/2025

Por otro lado, la LPI ANDE-BID-Taiwán N.º 1880/2025, para la construcción de las Líneas de Transmisión Subterráneas 220 kV San Lorenzo - Villa Aurelia y Barrio Molino - Villa Aurelia, totaliza una adjudicación de US$ 34.233.907.

El Lote 1, que comprende la ampliación de las Subestaciones San Lorenzo, Villa Aurelia y Barrio Molino, fue adjudicado al Consorcio Villa Aurelia, conformado por Rieder & Cía S.A.C.I., CIE S.A. y Concret Mix S.A. (US$ 19.244.434).

El Lote 2, que incluye la excavación, tendido y puesta en servicio de aproximadamente 15 km de líneas subterráneas con conductores XLPE y cables de fibra óptica, fue adjudicado a Benito Roggio e Hijos S.A. (US$ 14.989.473).