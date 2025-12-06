Paraguay prohíbe importación de cerdos vivos y productos porcinos desde España

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal comunicó que, por Resolución del Senacsa N 1905, de fecha 5 de diciembre de 2025, se prohíbe temporalmente la importación de cerdos vivos, productos y subproductos de origen porcino al país, desde el Reino de España, por ocurrencia de brotes de peste porcina africana (PPA).

Esta Resolución también dispone la obligatoriedad de notificación al Senacsa de cualquier sospecha u ocurrencia de ingreso de cerdos vivos, productos y subproductos de origen porcino al territorio nacional, que provengan desde el mencionado país.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España abrió ayer una nueva investigación sobre el origen de la peste porcina africana (PPA) en España, tras haber recibido informe del laboratorio de referencia de la UE en el que se comunican los resultados de secuenciación del genoma del virus de la PPA.

Se trata de una investigación complementaria a la iniciada el pasado 28 de noviembre, fecha en la que se detectó el brote de peste porcina africana en Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

La PPA es causada por el virus homónimo. El virus de la peste porcina africana (VPPA) es un virus de gran tamaño con morfología icosaédrica que causa una grave enfermedad tanto en el cerdo doméstico como en el jabalí salvaje.

Por el momento, no tiene vacuna ni cura, por lo que provoca graves consecuencias socioeconómicas en los países afectados en los diferentes brotes que de manera eventual surgen de nuevo.