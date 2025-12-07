Aumenta la producción de Itaipú, pero la ANDE está lejos aún del 50% paraguayo

En los once primeros meses de año de este año, de acuerdo con la misma fuente, La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) retiro de Itaipú 23.158 GWh (1 GWh = 1000 MWh), 24,7% más que la que trajo en similar período del año pasado.

Sin embargo, debe apuntarse que la tasa paraguaya de aprovechamiento de la energía de Itaipú en los once meses observados fue del 35,4%, cuatro puntos porcentuales más que en 2024, cuando alcanzó el 31,2%.

En otras palabras, la cantidad de GWh que Itaipú proveyó a la ANDE entre enero y noviembre de este año se incrementó en un 24,7%, pero la tasa nacional de utilización de la energía que produce la binacional creció 4 puntos porcentuales, del 31,2% al 35,4%.

Si la central paraguayo/brasileña generó en los once primeros meses de este año 65.318 GWh, por el Tratado, específicamente según su Art. XIII, 32,659 GWh, correspondían a nuestro país (50%).

<b>Tasa paraguaya de uso rondó el 70%</b>

Como el Sistema Interconectado Nacional (SIN) utilizó solo 23.158 GWh, se concluye que la tasa paraguaya de aprovechamiento de su propia energía en Itaipú alcanzó este año el 71%.

¿Qué pasó con el 29% restante, o sea con 9.501 GWh? De acuerdo con la interpretación oficial del Tratado, los cedimos al sistema eléctrico brasileño a cambio de una compensación que en los once meses del presente año rondó los US$ 16 por MWh cedido.

Recordemos que el promedio de ese valor, en 41 años de comercialización, etiquetado como “Compensación por Cesión de Energía”, apenas excede los US$ 4 por MWh cedido al Brasil. Obviamente, un valor que no tiene relación alguna con el Justo Precio que se acordó en el Acta Final de Foz de Yguazú, la matriz del Tratado de Itaipú.

Debe apuntarse también, que entre enero y noviembre la tasa de cesión de su energía por parte de nuestro país bajó de 11.235 GWh a 9.501 GWh. En otras palabras, en el presente ejercicio cedimos 15% menos de nuestra energía que en el mismo lapso del año pasado.

Pago menor equivale e menor cesión

No se explica por qué se generó esta reducción, pero el sentido común dicta que se debería o a una mayor utilización en Paraguay de su energía en Itaipú o tal vez porque el SIN que maneja la ANDE debe compensar con energía de Itaipú la que deja de retirar de Yacyretá, tal como le establece el Acuerdo Peña-Milei sobre la operación de esta central.

Los pagos por “compensación” desde Itaipú, entre e enero y noviembre últimos en concepto de “Compensación por Cesión de Energía” se redujeron en un 27%, o US$ 57 millones menos que en el mismo lapso de del 2024. De US$ 211 millones a US$ 154 millones.