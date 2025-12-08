Endeudamiento: crédito al consumo de G. 16,9 a G. 32,5 billones desde 2022

Sin embargo, la lectura cambia de forma significativa al observar la serie en términos reales. Medido en guaraníes constantes, el crédito al consumo pasa de G. 14,366 billones en enero de 2022 a G. 23,376 billones en octubre de 2025. En términos acumulados, el crecimiento real ronda el 63% en casi cuatro años, frente a un incremento nominal cercano al 93%. La diferencia entre ambas magnitudes ilustra con claridad el peso que ha tenido la inflación en estos años y cómo ha erosionado parte del avance observado en los saldos crediticios.

El año 2022 muestra una primera señal relevante de este fenómeno. Mientras los montos nominales avanzan de manera casi lineal mes a mes, el crédito real presenta un comportamiento más irregular, tal como se observa en el gráfico.

Durante 2023, el crédito al consumo consolida su crecimiento tanto en términos nominales como reales, aunque persiste la brecha entre ambas mediciones. En valores corrientes, el saldo pasa de G. 19,824 billones en enero a G. 22,216 billones en diciembre. En términos reales, el avance es de G. 15,646 a G. 17,115 billones. El crecimiento real es más moderado, pero sostenido, lo que apunta a una expansión genuina del financiamiento al consumo.

El año 2024 marca un punto de inflexión más favorable en términos reales. A lo largo de ese año, el crédito real pasa de G. 17,352 billones en enero a G. 20,061 billones en diciembre. La pendiente de la serie real es más pronunciada que en los años anteriores, lo que indica que el crecimiento del crédito comienza a superar con mayor claridad a la inflación. Este comportamiento coincide con un mayor dinamismo del consumo interno y con un contexto de inflación más contenida, lo que permite que el aumento nominal se traduzca en un mayor volumen efectivo de financiamiento para los hogares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre enero y octubre de 2025, el crédito nominal avanza de G. 27,473 a G. 32,492 billones, mientras que en términos reales pasa de G. 20,201 a G. 23,376 billones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En conjunto, los datos muestran que el crédito al consumo ha sido un pilar relevante para sostener la demanda interna en los últimos años. El desafío hacia adelante será consolidar un crecimiento del crédito que esté respaldado por ingresos reales más firmes y por condiciones macroeconómicas estables, evitando que el endeudamiento se convierta en un sustituto del deterioro del ingreso real de los hogares.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones