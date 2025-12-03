Ueno, BNF y Basa concentran mayores niveles de créditos irrecuperables

La Categoría 1 agrupa a los clientes con adecuada solvencia, capacidad de generar excedentes, historial de pago regular e información patrimonial actualizada; es decir, créditos que el regulador considera plenamente recuperables.

En el extremo opuesto, la Categoría 6 reúne a los préstamos irrecuperables, asociados a deudores con actividad muy deteriorada, atrasos prolongados, procesos judiciales sin perspectiva o incluso problemas de localización del prestatario.

Con este marco, la tabla de octubre de 2025 sobre la “Calificación de los créditos (% sobre la cartera total, excluida la cartera vendida)” ofrece una radiografía precisa de cada banco. No se contempla a Citibank, Banco de la Nación Argentina y Banco Do Brasil por su baja e incluso nula participación.

El dato más llamativo surge al revisar la Categoría 6. Mientras la mayoría de las entidades muestra porcentajes muy acotados, un banco destaca con diferencia: Ueno lidera el ránking. Casi 14% de su cartera se encuentra en la categoría de créditos irrecuperables, un nivel muy superior al del resto del sistema.

El contraste es fuerte si se observa que, en la misma institución, 77,31% de los créditos permanecen en Categoría 1, además en las subcategorías 1a (3,65%) y 1b (2,57%).

El volumen de cartera implica un esfuerzo considerable en provisiones y presiona sobre los resultados futuros. También sugiere una estrategia de crédito más agresiva o una exposición mayor a segmentos de clientes con perfiles de riesgo elevados.

En segundo lugar, aparece el Banco Nacional de Fomento (BNF), con 2,95% de sus créditos en Categoría 6. El porcentaje se ubica muy por debajo del caso de Ueno, pero se sitúa por encima del promedio del resto de las entidades.

El BNF cumple un rol de banco de desarrollo y presta a sectores con menor acceso al crédito tradicional, lo que en parte explicaría una exposición mayor al riesgo. Aun así, el 91,75% de su cartera se mantiene en Categoría 1, lo que indica que la mayor parte de sus préstamos conserva condición de normalidad. El desafío para el banco público consiste en equilibrar su función de fomento con una administración de riesgo que evite pérdidas de capital en escala.

El tercer lugar corresponde a Basa, con 1,41% de su cartera en créditos con Calificación 6. El porcentaje resulta inferior al de BNF, aunque todavía está por encima de varios competidores. Basa conserva, sin embargo, un 92,00% de su cartera en Categoría 1. El reto consiste en contener ese tramo de riesgo extremo y evitar que se convierta en una tendencia ascendente.

Fuera de los mencionados bancos, los demás muestran niveles acotados: Atlas (1,05%), Bancop (1,12%), GNB (1,24%), Interfisa (1,21%), Sudameris (0,71%) y Zeta (0,10%). El panorama general revela un sistema que, salvo casos puntuales, mantiene controlados los créditos irrecuperables.

La otra cara: quiénes lideran en la Categoría 1

La lectura de la Categoría 1 completa el análisis. De acuerdo con la normativa del BCP, aquí se ubican los deudores con adecuada solvencia, capacidad de pago comprobada, flujo de ingresos suficiente y sin factores adversos que pongan en duda la recuperación del crédito.

La presencia predominante de esta categoría en la cartera indica fortaleza y prudencia.

En este terreno, Itaú se ubica en la posición más sólida: 96,2% de su cartera figura en Categoría 1. El banco presenta créditos en los tramos 2 a 6 por debajo del 1% lo que refleja una política de colocaciones muy conservadora, orientada a clientes de bajo riesgo y a operaciones con alta calidad de información.

Le siguen Bancop (94,43%) y Continental (93,89%), con más de nueve de cada diez créditos en el tramo de mejor calidad. El restante de las entidades se ubica levemente por debajo, aunque todavía con una base sólida.

En el extremo inferior de la tabla, como se mencionaba figuran Ueno, con solo 77,31% de sus créditos en Categoría 1, y Zeta, con 83,25%. Estos porcentajes, combinados con la alta proporción de Categoría 6 en el caso de Ueno, exponen una estructura de cartera más vulnerable.

La comparación entre las categorías 1 y 6 deja una conclusión clara: el sistema bancario paraguayo mantiene, en líneas generales, una base de cartera saludable, aunque existen focos de tensión muy marcados.

Los datos de octubre de 2025 señalan especialmente a Ueno, que concentra el mayor peso de créditos irrecuperables y presenta el porcentaje más bajo en la categoría de mejor calidad. BNF y Basa completan el podio de la Categoría 6, aunque con niveles sensiblemente menores.

Para el regulador, estos contrastes se convierten en insumos clave para ajustar supervisión y requerimientos prudenciales.

Para los clientes y el mercado en general, constituyen una señal sobre la solidez relativa de cada banco y sobre la importancia de una gestión del riesgo que preserve, en la medida de lo posible, a la cartera dentro de la Categoría 1, el espacio donde la solvencia y el cumplimiento siguen firmes.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.