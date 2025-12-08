Récord histórico de pagos electrónicos durante el Black Friday 2025

Durante los tres días que duró el Black Friday 2025, del 28 al 30 de noviembre, el movimiento comercial alcanzó niveles sin precedentes en el país, hecho que reflejó un fuerte dinamismo del consumo en distintos rubros.

Las tarjetas de crédito continúan liderando el volumen de facturación, mientras que los pagos con débito y QR mantienen un crecimiento sostenido en el mercado local y se posicionan entre las opciones más utilizadas por los consumidores.

El ticket promedio de las compras también mostró una variación durante el evento, con un valor de G. 133.069.

Este dato refleja que gran parte de los consumidores priorizó compras de menor valor, aprovechando los descuentos para realizar una mayor cantidad de operaciones.

Por otra parte, el análisis por jornadas reveló que el 28 de noviembre concentró la mayor facturación con tarjetas de crédito, mientras que al día siguiente se observó el mayor número de operaciones con tarjetas de débito, marcando una clara diversificación en el uso de los medios de pago.

El movimiento en cifras

El mayor pico de actividad se dio el viernes 29 de noviembre, cuando se alcanzaron 1.623.500 transacciones electrónicas, la cifra más alta registrada en la historia del Black Friday en Paraguay. La jornada anterior, el jueves 28, había cerrado con 1.462.812 operaciones.

En cuanto a los medios de pago, más de la mitad de las compras se realizaron a través de QR, con un 52% del total, mientras que el 48% correspondió a tarjetas físicas.

Los sectores con mayor cantidad de transacciones fueron supermercados, estaciones de servicio, restaurantes, comercios online, farmacias y perfumerías.

CDE tuvo la mayor edición de su historia

Según la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, la capital departamental vivió este año la edición más grande de su historia del Black Friday, con una afluencia que superó ampliamente los 300.000 visitantes.

La institución señaló que el movimiento durante los días del evento fue, ordenado y masivo, posicionándolo como la mayor fiesta comercial jamás realizada en la ciudad.

De acuerdo con datos preliminares, el movimiento comercial durante esta edición fue en promedio un 30% superior al del año anterior, lo que generó un impacto económico significativo, tanto para Ciudad del Este como para la región.

Desde el gremio destacaron que este resultado fue posible gracias a un trabajo articulado y responsable entre múltiples sectores.

