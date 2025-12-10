Estos son los nuevos sectores que sostienen la estabilidad paraguaya

Durante su presentación en el evento de la Asociación de Profesionales de la Construcción (AProCons), el titular del Viceministerio de Economía y Planificación describió una transformación estructural en la matriz productiva de Paraguay.

Según el alto funcionario, el país ha dejado de ser una economía que se mueve únicamente al ritmo de la agricultura y la hidroenergía para pasar a un modelo diversificado con múltiples “motores” de crecimiento.

Esta diversificación es la responsable de que Paraguay proyecte un crecimiento del 5,3% para el cierre de este año y supere el 4% para 2026, duplicando el promedio de la región latinoamericana.

Los cuatro nuevos motores

Históricamente, el desempeño económico paraguayo bailaba al ritmo de la cosecha de soja o de los récords de producción de Itaipú. Sin embargo, el representante del MEF explicó que la expansión actual ha logrado diversificarse y hoy se sostiene sobre cuatro pilares que han ganado protagonismo en la última década.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El primero de ellos es el sector de servicios, que actualmente representa casi la mitad de la economía nacional y brinda un flujo de actividad constante, blindado contra los factores estacionales que afectan al agro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A este se suma el comercio, que ha mostrado un dinamismo sostenido impulsado por el consumo interno. En paralelo, la construcción ha ganado un peso específico determinante dentro del Producto Interno Bruto (PIB); según los datos expuestos, este rubro pasó de representar un 5,2% en 2004 a más del 6% en la actualidad, creciendo a un ritmo más acelerado que el resto de la economía.

Finalmente, el cambio más notable para la cartera económica es el auge de la manufactura y la maquila. Esta industria, que hace una década era incipiente, hoy supera los USD 1.000 millones en exportaciones anuales, convirtiéndose en un generador de divisas estructural que complementa a las materias primas.

Lea más: La maquila exhibe una balanza favorable, así como la mayor participación femenina en el empleo

Estabilidad ante el clima y los vecinos

La importancia de estos nuevos sectores radica en la estabilidad. El viceministro destacó que el auge de la manufactura industrial permite un ingreso constante de divisas que actúa como “amortiguador” cuando el sector agrícola sufre por sequías o precios bajos internacionales.

Para González Soley, este cambio estructural ha permitido derribar viejos mitos, como aquel dicho que sentenciaba: “Cuando Brasil estornuda, Paraguay tiene neumonía”. Lejos de esa realidad, afirmó que el país logró “en cierta medida, desacoplarse”.

Explicó que, si bien el gigante sudamericano sigue siendo un socio clave, la fortaleza de estos nuevos sectores internos permite que Paraguay mantenga su crecimiento incluso si sus vecinos enfrentan crisis económicas, reduciendo la volatilidad que caracterizaba al país hace 25 años.

Lea más: Comercio e inversiones de Brasil impulsan la industria paraguaya en 2025

Esta menor volatilidad fue, según el disertante, uno de los factores determinantes para que Moody’s otorgara a Paraguay el anhelado Grado de Inversión.

“Las calificadoras destacan que la economía se vuelve menos volátil, que el crecimiento es estable en el tiempo y no tiene los sobresaltos de hace años”, concluyó.

Inversión extranjera en alza

El viceministro informó que en el último año se registraron unos US$ 931 millones en inversión extranjera directa, con presencia en sectores como industria, logística, energía, comercio, construcción y tecnología.

No obstante, aclaró que el desafío ya no pasa solo por atraer capital, sino por lograr que los proyectos se ejecuten bajo esquemas financieramente sostenibles, con una adecuada distribución de riesgos entre el Estado y el sector privado.

“Paraguay reúne hoy estabilidad macroeconómica, baja carga fiscal, reglas claras, grado de inversión y un sector privado dinámico”, resumió, aunque advirtió que sostener estas condiciones exigirá coordinación entre el Estado, las empresas y la sociedad en su conjunto.