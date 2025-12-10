Mayor contribución en el PIB en 2024 fue de Central, Asunción y Alto Paraná

En un reporte sobre las Cuentas Nacionales Regionales se puede apreciar el volumen de recursos generado por cada departamento del país y su contribución o peso en la economía nacional. Según los datos oficiales que fueron presentados ayer por el Banco Central del Paraguay (BCP), dos departamentos y la capital del país generan más de la mitad del Producto Intento Bruto (PIB) del país.

Las regiones que presentaron mayor participación en el crecimiento económico en el último año fueron el departamento Central que aportó el 28,5% del total, la ciudad de Asunción que generó el 17% y el departamento Alto Paraná con el 15%, que en conjunto concentraron el 61% del resultado global, de acuerdo con el reporte de Cuentas Anuales Regionales correspondiente al año 2024, elaborado por el Banco Central del Paraguay (BCP)

Por otro lado, los territorios con menor participación fueron los departamentos de Caazapá (1,5%), Ñeembucú (0,8%) y Alto Paraguay (0,4%). Esto considerando el volumen que producen en comparación al total del PIB Nacional.

El reporte de Cuentas Regionales detalló además que 11 registraron departamentos registraron un crecimiento superior al promedio nacional en 2024, destacándose en ese sentido Alto Paraguay (13,1%), Presidente Hayes (9,9%), Guairá (8,3%) y Ñeembucú (8,2%). En contraste, los departamentos que crecieron por debajo del promedio nacional incluyen San Pedro (3,3%) y Caaguazú (3,2%), mientras que Misiones (-5,5%) presentó un decrecimiento pronunciado, de acuerdo con los datos oficiales.

Por sectores económicos

Al desagregar por sectores económicos, se destaca que la actividad agrícola en Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú, San Pedro, Canindeyú y Amambay explicaron más del 80% del valor de la actividad en 2024.

En el resto del sector primario, Caaguazú, Concepción, Pdte. Hayes, San Pedro y Boquerón explicaron el 48,1% de valor total.

En cuanto a la actividad manufacturera estuvo concentrada principalmente en Central (43,9%), Alto Paraná (13,1%) y Asunción (8,5%). También resaltan que en el último año, el crecimiento de 4,5% de la manufactura fue explicado en gran medida por las contribuciones de Alto Paraná , Central, e Itapúa, de acuerdo con el reporte oficial de la banca matriz.

En cuanto a la actividad de electricidad y agua, el reporte de Cuentas Nacionales Regionales revela que se redujo 4,9% en 2024 y los departamentos que más incidieron en este resultado fueron Alto Paraná (-6,3) y Misiones (-2,1 ).

Por otra parte, en el sector de la Construcción, dentro de la estructura se destacaron con la mayor contribución Central (19,4%), Asunción (17,7%), y Alto Paraná (12,1%) Esta actividad registró un crecimiento de 5,9%, explicado por las contribuciones positivas de Central y Asunción.

Finalmente, en el rubro de los servicios, se destacaron los desempeños en Central (30,1%), Asunción (24,9%) y Alto Paraná (12,6%) que explicaron más del 65% del valor de la actividad.

PIB percápita

El reporte de Cuentas Nacionales Regionales también detalla la incidencia en términos del PIB per cápita, destacándose Asunción (15.299 dólares) y Alto Paraguay (11.,978 dólares) entre las regiones con los valores más altos por habitante, mientras que Cordillera (3.769 dólares) y Paraguarí (3.550 dólares) registraron los ingresos más bajos en comparación al resto.