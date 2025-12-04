El BCP ajustó datos del PIB y confirmó crecimiento del 4,7% en el último año

El Producto Interno Bruto (PIB) del país experimentó un repunte del 4,7% en el cierre del año 2024, mejorando la cifras anteriores del 4,2% de acuerdo con el informe de Cuenta Nacional Anuales que dio a conocer ayer el Banco Central del Paraguay (BCP).

Con estos datos, se confirmó el segundo año de crecimiento económico consecutivo por encima del potencial, ya que en el año 2023, también se tuvo un buen año con repunte del 5,3% y para el presente ejercicio, la expectativa es cerrar en una cifra cercana al 5,3%, según las proyecciones oficiales.

De acuerdo con los datos de Cuentas Nacionales, el sector de servicios sigue siendo el más representativo y que explica la mayor parte del resultado en el último año.

Lea más: La economía creció 4,2% en el 2024

Servicios el que más creció

El sector de los servicios registró un crecimiento de 5,1%, y por actividades se destacan: Los hoteles y restaurantes que exhibieron un repunte del 9,6%, los servicios financieros crecieron 9,2%, el comercio avanzó 6,1%, los servicios a los hogares mostraron un avance de 5,9%, el transporte repuntó 5,7% y los servicios a las empresas que crecieron 4,9%, de acuerdo con el reporte técnico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otra parte, los técnicos del BCP también resaltaron el buen desempeño del sector primario que en conjunto experimentó un desempeño del 4,4%. Destacándose en este rubro: la agricultura que experimentó un crecimiento de 2,2%, explicado por el buen año agrícola de algunos de los principales productos, entre ellos: soja, trigo, algodón en rama, caña de azúcar y arroz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto a la industria manufacturera, el reporte de Cuentas Nacional detalla que registró un aumento de 4,5%, siendo las actividades de mayor crecimiento: la fabricación de productos metálicos con 11,7%, maquinaria y equipo (11,1%), producción de otros alimentos (9,4%), producción de carne (8,9%) y producción de azúcar (8,6%). Sin embargo, estos resultados fueron atenuados por los menores desempeños en la fabricación de aceites (-13,8%), la producción de cuero (- 6,4%) y de madera (-3,2%).

Por su parte, la construcción registró una variación de 5,9% en el 2024, luego de 2 años consecutivos de disminuciones. En este resultado contribuyó en mayor medida la construcción privada mientras que las obras públicas mostraron un crecimiento más moderado.

Lea más: PIB: ¿ Cuánto creció la economía a mitad del año y qué rubros destacaron?

Enfoque del gasto

Desde la perspectiva del gasto, el crecimiento del PIB estuvo explicado por el crecimiento del Consumo tanto Privado (6,1%) como Público (2,7%) y la Formación Bruta de Capital (12,4%). Este último crecimiento se debió al aumento registrado en la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) principalmente en Construcciones y Maquinaria y Equipo

Por otra parte, el BCP informó que el ahorro nacional bruto ascendió a G. 67 billones, equivalente al 19,9% del PIB, financiando parcialmente la inversión del año.

El BCP también detalló que se han revisado las cifras históricas del PIB por mejoras metodológicas en maquila, servicios gubernamentales y la incorporación de la criptominería, lo cual afectó proyecciones anteriores. Así el crecimiento de 2022 pasó de 0,2% a 0%, y el de 2023 se ajustó de 5% a 5,3%.