Comercios continúan con descuentos para aliviar el bolsillo del consumidor

La Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay (Comampar) lleva a cabo la campaña Ahorro PY.

El vicepresidente de la Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay (Comampar), Miguel Tolce, se refirió a Ahorro PY, la promoción de Comampar que se realiza por tercera vez en el año y que, según indicó, busca aliviar el bolsillo de los consumidores.

Cerca de 1.000 productos

Consideró que esta última edición será significativa por la cantidad de productos incluidos en la campaña, que rondan los 1.000 artículos. “Creemos que, si las personas hacen una buena planificación y buscan las mercaderías que se encuentran dentro de la campaña, conseguirán un ahorro importante en su compra”, señaló.

Agregó que la campaña Ahorro PY se realiza en diciembre, un mes clave para las familias paraguayas, porque se preparan para las celebraciones de fin de año. Explicó que, como parte del programa de responsabilidad social de cada empresa, los consumidores puedan lograr un ahorro importante en sus compras.

Consultado si resultaría complicado incluir productos cárnicos en la promoción, teniendo en cuenta los elevados precios que registran, comentó que en esta campaña, por primera vez, incluyen la carne molida y algunos cortes de pollo.

Artículos señalizados

Explicó que es difícil incorporar otro tipo de carnes o productos perecederos, porque buscan que la promoción tenga una duración mínima de 14 días, de modo que la gente pueda aprovecharla. Asimismo, los alimentos que forman parte de la campaña están señalizados por los comercios socios de Comampar, dentro de sus respectivos locales.

“Aparte de las ofertas que están señalizadas en las góndolas, existen las de fin de año, como sidra, pan dulce y algunos productos cárnicos que son muy requeridos. Estas no forman parte de la campaña general de Comampar, sino que son iniciativas de cada comercio”,aclaró.

Sobre la promoción, que arrancó el 5 de diciembre y finalizará el 19 del corriente mes, dijo que el fin de semana anterior a las festividades de Caacupé se comprobó un buen movimiento comercial en los locales, antecedente que le permite estimar que Ahorro Py tendrá un buen impacto en la percepción de los clientes.

Descuento de hasta el 30%

Todos los artículos de gran consumo forman parte de Ahorro PY, por ejemplo fideos, harina, jabones, bebidas y otros productos de primera necesidad que los consumidores adquieren de manera regular. El descuento que ofrecerán los más de 52 proveedores será de hasta el 30%.

Comercios adheridos

Los descuentos estarán disponibles en comercios mayoristas y minoristas adheridos a Comampar, entre ellos: