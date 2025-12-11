Presentan aplicación para comunicar muerte de beneficiarios con pensiones del Estado

Con el fin de agilizar el trámite de comunicación de beneficiarios fallecidos, el MEF, a través de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) y la Dirección General de Informática y Comunicaciones (DGIC), dependientes del Viceministerio de Administración y Finanzas (VAF), pone a disposición del público una aplicación para comunicar el fallecimiento de las personas que perciben jubilaciones y pensiones del Estado.

Este nuevo servicio, que se denomina Comunicación de Beneficiarios Fallecidos, estará disponible en la web institucional en el siguiente enlace: https://www.mef.gov.py/es/censo-digital-de-Jubilados/comunicacion-beneficiarios-fallecidos.

Desde la cartera de Estado aseguran que esta aplicación agilizará el trámite de comunicación de los familiares o responsables de los beneficiarios, además de ofrecer una fácil operatividad, ya que se puede acceder a la aplicación desde cualquier teléfono o notebook con internet, desde cualquier punto del país y del mundo.

Igualmente, contribuirá a transparentar los procesos de actualización de beneficios y pagos a los beneficiarios de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones.

Aplicación para comunicar fallecidos

Afirman que desde la vigencia de este servicio, las personas del interior del país ya no tendrán la necesidad de acercarse hasta la oficina central de Asunción o tener que llamar a ningún teléfono para informar el fallecimiento de sus familiares, sino que directamente podrán subir a la web el certificado de defunción en formato PDF.

Una vez adjunto el certificado de defunción, dicho documento será remitido al correo alias del DGJP para su verificación y procesamiento.

Indican que el archivo que se adjunta a la aplicación web no debe exceder el tamaño de 2MB y para guardar el registro, las personas que cargan los documentos deben presionar el botón “guardar” y finalmente la aplicación les desplegará el mensaje: “La comunicación de fallecimiento ha sido registrada correctamente”, remitiendo un correo automático al alias controlinternodgjp@mef.gov.py, donde se adjuntará el certificado de defunción del beneficiario cuya comunicación fue realizada por el informante.