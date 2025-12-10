¡Pagos de fin de año a la vista! Adultos mayores y veteranos cobran este viernes, funcionarios desde el lunes 15

El Tesoro Público activará desde este viernes el cronograma de transferencias para honrar el pago de salarios, aguinaldos y beneficios correspondientes al cierre del ejercicio fiscal.

De acuerdo con el Viceministerio de Administración Financiera (VAF), este proceso beneficiará de manera directa a 702.864 personas.

En total, el MEF inyectará a la economía unos G. 4,8 billones (aproximadamente US$ 682 millones), cifra que representa un aumento interanual respecto a los G. 4,5 billones inyectados en el operativo de fin de año del 2024.

La financiación de dicho monto está garantizada: se sustenta mayoritariamente en Recursos del Tesoro (Fuente 10), que cubren el 89% del total (G. 4,28 billones). El 11% restante, unos G. 524.973 millones, provendrá de Recursos Propios (Fuente 30) generados por las mismas instituciones.

A fin de ordenar el flujo de este capital y evitar colapsos en la red bancaria, el desembolso se realizará mediante un calendario escalonado:

Así serán los pagos

Viernes 12 de diciembre: El cronograma inicia con los desembolsos para los beneficiarios de programas y pensiones estatales. Percibirán sus haberes los adultos mayores, veteranos y pensionados, conforme al calendario oficial.

Lunes 15 de diciembre: Comienzan los desembolsos para el funcionariado activo. Se acreditarán salarios y aguinaldos a los administrativos de las distintas entidades y al personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Martes 16 de diciembre: Los pagos continuarán con los integrantes de las Fuerzas Públicas (Policía Nacional y Militares), así como con los funcionarios del Poder Judicial.

Miércoles 17 de diciembre: Se procederá al pago de haberes conjuntos para los docentes y funcionarios administrativos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Jueves 18 de diciembre: El calendario contempla las acreditaciones para los funcionarios de las Universidades Nacionales y las Gobernaciones departamentales.

Viernes 19 de diciembre: El proceso culminará con los pagos a jubilados, herederos y pensionados, desembolso que incluirá la gratificación correspondiente.

Comprobá el monto total de tu Aguinaldo

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) mantiene habilitada en su sitio web la Calculadora Digital de Aguinaldo, un recurso esencial para que los empleados del sector público y privado verifiquen el monto correcto a percibir.

La herramienta recuerda que, para el cálculo, se debe sumar el salario base, comisiones y horas extras percibidas durante el año, y dividir el total por 12.