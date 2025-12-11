La demanda de electricidad creció 10,6% entre enero y setiembre últimos

Entre enero y setiembre últimos, la demanda de electricidad del mercado nacional, incluyendo las pérdidas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) alcanzó 21.199.005 MWh (1 MWh = 1000 KWh).

La cantidad que consumió el sistema administrado por la ANDE en los nueve meses de este año, equivale a la producción bruta apuntada en 2024 de 27,6 centrales como Acaray.

En lo concerniente a las pérdidas de la estatal, según su última memoria disponible, en las redes de distribución trepa 5.725.885 MWh y 1.207.698 MWh en las líneas de transmisión.

En otras palabras, de cada 100 MWh que incorpora la ANDE al Sistema Interconectado Nacional (SIN), por causas técnicas y no técnicas, como el robo de energía, la empresa eléctrica derrocha casi 27 MWh.

El salto en garrocha del 2024

Si nos reinstalamos en la perspectiva del crecimiento del consumo de electricidad en nuestro país, veremos que en la última década (2014/2025), la demanda, el año pasado, concretó con éxito un salto con garrocha: 18,4% (26.153.605 MWh contra 22.078.574 MWh del 2023).

Los organismos oficiales (ANDE, Viceministerio de Minas y Energía, etc.) exponen a la consideración pública el registro de este acrobático impulso de la demanda, pero no los acompañan con las explicaciones correspondeintes, o mejor, convincentes.

Sus voceros explican que se debe a la irrupción de las criptomineras en el país, voraces engullidores de energía eléctrica, pero muy poco hablan de la calidad y duración de vínculos comerciales de este tipo.}

Muchos se apresuraron en señalar que también el 2025 exhibiría una tasa de crecimiento del consumo, si no similar, en el peor de los casos, parecida.

Quedan solo tres meses

Lo concreto es que en nueve meses del ejercicio en curso, la tasa en cuestión araña aún el 11% y que solo quedan tres meses parra que los amanueneses de la ANDE puedan escribir que también en 2025 el consumo nacional de energía eléctrica escaló un pico del 18%.

La tasa promedia de 12 meses en el 2024 fue del 1,5%, quedan por consiguiente poco de 4 puntos porcentuales para que se acerquen al objetivo, salvo que en esos tres meses restantes de este ejercicio se verifique otro acrobático salto con garrocha.

En lo que va del año, el sistema eléctrico paraguayo, como es habitual, abrevó en tres fuentes: Itaipú, que suministró casi el 87% de la energía consumida, Yacyretá, con 11% y Acaray el restante 2%.

El ángulo más llamativo de este perfil de la información es que la tasa de aprovechamiento local de la energía de Yacyretá, específicamente luego de la firma del Acuerdo Peña-Milei, del 18,4% en el 2024 cayó al 11% este año.