Peña promulga Ley que abre la generación eléctrica a fuentes renovables no hidráulicas

El anuncio fue realizado por el propio mandatario, destacando que esta nueva normativa busca fortalecer el clima de inversiones y construir una matriz energética más diversificada, competitiva y sostenible. El presidente Peña afirmó que: “Promulgamos la Ley N° 7599, que crea el régimen de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables no hidráulicas. Con este paso fortalecemos el clima de inversiones en energías limpias y abrimos el camino hacia una matriz más diversificada, competitiva y sostenible”.

La clave de la Ley N° 7599 reside en la habilitación de la participación activa del sector privado en un área hasta ahora dominada por la generación hidroeléctrica estatal. Según el comunicado presidencial, la normativa “coloca al sector industrial en el centro de las políticas públicas y de la transición energética del país”.

Lea más: Análisis de la reforma sobre Energía Renovable no Convencional

A partir de su entrada en vigor, se permite la participación del sector privado en la generación, compra, venta e incluso exportación de energías renovables de fuentes no hidráulicas, tales como la solar, eólica o biomasa. Esta apertura otorga facultades a las empresas para producir la energía que necesitan, comercializar excedentes e incluso llevar la producción limpia a mercados internacionales.

Paraguay, tradicionalmente dependiente de sus grandes represas hidroeléctricas, podría con esta ley asegurar una mayor resiliencia energética frente a posibles variaciones hidrológicas y posicionarse como líder en energías limpias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy