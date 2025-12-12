Adultos mayores reciben hoy sus y beneficios sociales

Los primeros en percibir sus haberes desde esta jornada son los beneficiarios de programas y pensiones estatales: adultos mayores, veteranos y pensionados, tal como establece el calendario oficial de la cartera económica.

El operativo de pagos implicará la transferencia de unos G. 4,8 billones (aproximadamente USD 682 millones) a la economía nacional. Este monto representa un aumento respecto a la inyección realizada en el cierre del 2024.

La financiación del masivo desembolso está garantizada, cubierta en un 89%, con Recursos del Tesoro (impuestos). El restante 11% proviene de Recursos Propios de las entidades.

Los pagos continúan el lunes

La ejecución del programa de pagos se diseñó de forma escalonada para evitar la saturación del sistema financiero.

Los desembolsos dirigidos al grueso del funcionariado activo continuarán la próxima semana, respetando el siguiente orden:

Lunes 15 de diciembre: Pagos a los funcionarios administrativos y al personal del Ministerio de Salud Pública.

Martes 16 de diciembre: Pagos a miembros de las Fuerzas Públicas (Policía Nacional y Militares) y funcionarios del Poder Judicial.

Miércoles 17 de diciembre: Pago a docentes y administrativos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Jueves 18 de diciembre : Pagos a funcionarios de las Universidades Nacionales y las Gobernaciones.

Viernes 19 de diciembre: El proceso finaliza con los pagos a jubilados, herederos y pensionados de la Caja Fiscal, incluyendo la gratificación correspondiente.

La cartera económica aclara que la ejecución de la totalidad de los pagos y su acreditación está sujeta a la presentación previa de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).

Según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), 1.700.000 trabajadores asalariados tienen derecho al aguinaldo, que deberá abonarse antes del 31 de diciembre. Así lo establece el artículo 243 del Código Laboral.