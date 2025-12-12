Mañana es la subasta de vehículos en desuso de ANDE: estas son las opciones

Los futuros postores tienen solo hasta hoy para acudir al Centro de Distribución de la ANDE / Complejo Boggiani, ubicado en Avda. Guido Boggiani y Dr. Facundo Machain. El horario habilitado para la inspección visual de la flota es de 08:00 a 15:00.

Esta revisión es crucial, ya que los vehículos serán rematados individualmente y en el estado en que se encuentran.

La flota en subasta es extensa e incluye 39 camionetas Nissan Frontier (base desde 1.333.000), 19 camionetas Isuzu D-max (base desde 1.600.000), camiones como el Ford Cargo 1617 (base desde 6.666.000), y otros modelos como el automóvil VW Parati (base desde 800.000). La base de venta de cada unidad, sin incluir IVA, se encuentra adherida al vehículo.

La subasta pública, dispuesta por Resolución P/Nº 51199/2025, comenzará a las 8:00 horas en el mismo predio de la ANDE Boggiani. Las puertas de acceso se abrirán a las 07:00 para permitir a los postores una última observación antes de que se inicie la subasta.

La ANDE aclara que el remate se llevará a cabo sin postergación, incluso en caso de lluvia.

Condiciones para subasta de ANDE

Se exige una seña de trato del 20% del precio de venta más el IVA, más la comisión del rematador (4% más IVA), a pagar en el acto con efectivo, transferencia bancaria o cheque de plaza.

El saldo del valor de adjudicación (más IVA) debe ser cancelado dentro de los 10 días hábiles posteriores. El incumplimiento de este plazo resultará en la pérdida de la seña y los gastos de remate.

Los vehículos deben ser retirados en un plazo de 15 días hábiles tras la cancelación. Los gastos de honorarios y escrituras de transferencia de los rodados corren exclusivamente al comprador.

Para más detalles, los interesados pueden contactar con el rematador público, Marcos Aurelio Recalde Ortiz, al teléfono (0973) 570-632.