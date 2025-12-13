BCP aprueba norma de interoperabilidad de tarjetas

El directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) aprobó el Reglamento de Interoperabilidad e Inteconexión en el Sistema de Tarjetas de Crédito y/o Débito, una decisión emitida en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Pagos y que impulsará un sistema más moderno, accesible y eficiente para los usuarios, según se desprende de la Resolución N° 24, Acta N° 57 del 11 de noviembre último.

En la práctica esto permitirá que las tarjetas de crédito y débito de diferentes bancos y billeteras electrónicas funcionen juntas, usando estándares como códigos unificados. Esto busca según el BCP, dar cumplimiento al mandato a la Ley de Sistemas de Pagos y buscan también fomentar la competencia, inclusión financiera y eficiencia en pagos digitales, permitiendo usar una app para leer cualquier QR y pagar con la tarjeta o billetera que se tenga registrada.

Señalan que la interoperabilidad aportará beneficios claves tanto para los comercios como para los clientes, ya que fomenta una mayor competencia entre los procesadores, admite promociones válidas en cualquier POS y ofrece pagos fáciles con métodos interoperables como el código QR.

La norma pretende que comercios, entidades financieras y proveedores de servicios de pago operen bajo un marco común que permita utilizar a las tarjetas de crédito y/o débito en un entorno interoperable e interconectado entre los participantes en el sistema.

