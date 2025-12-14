Paraguay 2X apuesta al turismo como motor de desarrollo

Apuestan a que el Rally Mundial sea una puerta de entrada para el desarrollo del turismo en Paraguay.

El viceministro de Comercio, Rodrigo Maluff explicó que el Gobierno impulsa la estrategia Paraguay 2X para diversificar la producción, agregar valor y fortalecer las exportaciones, con foco en proteínas animales, servicios y turismo.

“La socialización del programa Paraguay 2X y el uso de esta estrategia están rindiendo sus frutos. El año que viene continuaremos con el proceso de socialización y queremos darle un rol riguroso dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2050, como una estrategia nacional de diversificación productiva y exportadora para los primeros 10 años”, expresó.

Turismo y servicios

El subsecretario indicó que, aún falta incluir algunos productos, sobre todo vinculados a servicios y turismo, para terminar de redondear una estrategia completa que incorpore servicios basados en el conocimiento, que hoy hacen falta, y permita posicionar con mayor fuerza al turismo en Paraguay.

Ante ese último punto, señaló que el Gobierno apuesta fuertemente al Rally Mundial en Paraguay. Según Maluff, el objetivo para las próximas ediciones no es solamente alcanzar los 200.000 asistentes, sino que estos puedan significar hasta US$ 200 millones para la economía nacional.

Más ingresos

Agregó que, si se logra atraer esa cantidad de visitantes, como ocurrió este año -cuando se registraron cerca de 51.000 asistentes extranjeros en el Rally Mundial realizado en Itapúa-, quienes permanecieron en Paraguay entre cuatro y cinco noches, el impacto económico sería significativo. En promedio, apuntó que si se concretan los 200.000 asistentes proyectados y estas personas se quedan cinco días, se habla de un gasto cercano a G. 1.000.000 diariamente .

No obstante, precisó que el gasto promedio evaluado por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) es menor, cercano a US$ 140 por día, lo que arroja un ingreso aproximado de US$ 140 millones.

“Si se logra un mayor consumo, se puede pensar -al igual que con el resto de los productos del Paraguay 2X- que en este producto turístico podrían ingresar hasta US$ 200 millones en divisas al país”, remarcó.

Servicios

Maluff explicó que si uno mira la economía, constata que el sector servicios creció, con una mezcla de actividades como la construcción y servicios de logística, entre otros.

“Desde el Gobierno queremos saber si los servicios basados en el conocimiento aumentaron, y hoy esa información no está separada. El esfuerzo es contar desde el próximo año con datos de ese rubro, de manera a conocer qué productos impulsar. No es lo mismo formar artistas para fortalecer la industria audiovisual que capacitar programadores para desarrollar software, cálculos computacionales o servicios tecnológicos, que son clave para el desarrollo económico y la diversificación productiva”, detalló el viceministro.

Paraguay 2X y el agro

Maluff también dijo que el plan apunta a la balanza comercial, se exportarán “con fuerza” los productos que potencian al país y se impulsará con mayor énfasis el procesamiento de alimentos.

Acotó que en lugar de realizar más envíos de granos, se destine a la alimentación de la producción porcina, aviar y bovina, la estrategia busca exportar proteína animal como valor agregado de Paraguay.

Dentro de la estrategia productiva y exportadora de la nación para los próximos 10 años, señaló que este 2025 se tuvo el anuncio del regreso de la multinacional JBS al país para potenciar el sector aviar, que es uno de los 27 productos que se busca dinamizar dentro del plan 2X.

Otro desembarco ya anunciado es la llegada del Grupo Costa, de España -productor de cerdo-, que compró acciones de la Granja San Bernardo, ubicada en Naranjal (Alto Paraná).

Carne aviar y porcina a Europa

Consultado sobre si, con estos capitales de origen extranjero destinados al rubro porcino y aviar, se podría apuntar al mercado europeo con productos cárnicos de ambos sectores, el viceministro mencionó que “ya está en tratativas” la apertura sanitaria para dicho destino y que existen cupos disponibles para el Mercosur.

Por otro lado, refiriéndose al ingreso de dinero al Paraguay, alegó que el crecimiento de la inversión extranjera, la dinamización del consumo, el freno al contrabando debido a cambios en la política pública de Argentina y la realización de grandes eventos durante el segundo semestre, se canalizaron más dólares al país, lo que propició que el tipo de cambio se mantenga estable y con una presión distinta a la del resto de la región.

“Son crecimientos importantes que debemos administrar. Para una economía exportadora, un tipo de cambio bajo no es tan favorable. Se deben analizar políticas para contrarrestar estos efectos y crecer de manera competitiva a nivel mundial. Si la moneda extranjera se ubica en un valor elevado, tampoco somos competitivos, se trata de un equilibrio”, precisó.