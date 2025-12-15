Ante freno en las obras públicas, los privados buscan capitales alternativos

Aunque las obras de infraestructura pública se vieron afectadas por los atrasos en los pagos a las empresas contratistas y por la baja ejecución presupuestaria, de forma paralela el sector privado mantuvo el dinamismo en la industria de la construcción, impulsado por la estabilidad macroeconómica, mejores condiciones de financiamiento y principalmente por la obtención del grado de inversión, sostuvo la vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de la Construcción (Aprocons), la arquitecta Montserrat Subirachs.

En esa misma línea, el presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), el ingeniero Raúl Constantino, indicó que la construcción privada tuvo un crecimiento sólido en inversión y empleo, especialmente en desarrollos inmobiliarios urbanos, proyectos industriales y obras vinculadas a la logística y los servicios. Remarcó que este desempeño estuvo acompañado por un mayor movimiento en toda la cadena productiva, desde proveedores de materiales hasta servicios profesionales.

Ambos gremios citados coincidieron en que el grado de inversión otorgado al Paraguay tuvo un impacto positivo inmediato, al mejorar la percepción de riesgo país y reactivar el interés de capitales extranjeros, además de facilitar evaluaciones de proyectos que anteriormente no lograban avanzar.

Lea más: Paraguay y el desafío de captar grandes inversiones en 2026

Seguridad jurídica es clave

No obstante, advirtieron que este escenario favorable no garantiza por sí solo una llegada masiva de inversiones si no se fortalecen la seguridad jurídica y el cumplimiento del Estado en materia contractual y de pagos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Para que la confianza se convierta en inversión real, Paraguay debe fortalecer su institucionalidad, mejorar la planificación y ejecución de proyectos públicos y reducir la incertidumbre fiscal (...) Si el país logra consolidar estas condiciones, un segundo grado de inversión multiplicaría significativamente la llegada de capitales globales”, detalló Subirachs.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con el aumento de la inversión en el desarrollo inmobiliario, durante 2025 el mercado bursátil también registró un incremento, tanto en la cantidad de emisiones como en el volumen negociado. “Cada vez más empresas del sector lo utilizan para financiar proyectos, complementar el crédito bancario o refinanciar pasivos a tasas competitivas”, señaló Constantino.

Agregó que para 2026 se espera que se ofrezcan plazos más largos, mayor acceso a inversionistas institucionales y alternativas como bonos de proyecto, fideicomisos y emisiones temáticas, tanto verdes como sociales.

“Se está consolidando como una alternativa relevante a la banca tradicional para financiar proyectos de infraestructura y desarrollos privados”, dijo Subirachs.

Financiamiento de largo plazo

La arquitecta remarcó que este dinamismo es positivo porque, en primer lugar, permite acceder a financiamiento de largo plazo, indispensable para obras de envergadura que requieren períodos extendidos de retorno.

En segundo término, diversifica las fuentes de financiamiento, reduciendo la dependencia del crédito bancario tradicional y ampliando las opciones para empresas y desarrolladores. Y también resaltó que el mercado de capitales exige mejores estándares de transparencia, gobierno corporativo y trazabilidad, principios éticos y profesionales promovidos por Aprocons.

En cuanto a las perspectivas para 2026, los gremios identifican como principales desafíos la regularización de los pagos públicos y la necesidad de garantizar previsibilidad financiera, mejorar la eficiencia en la ejecución de la infraestructura pública mediante una planificación más realista y un uso más efectivo del presupuesto; fortalecer la seguridad jurídica en contrataciones y licitaciones y reducir la burocracia y los costos.

También señalan como retos mejorar el acceso al crédito hipotecario, impulsar la formación técnica continua y la digitalización del sector, con la incorporación de estándares claros de metodología BIM, interoperabilidad y trazabilidad.

Al mismo tiempo, al señalar las oportunidades para el sector de la construcción, además de la atracción de inversión privada y la expansión del financiamiento bursátil, destacaron el nuevo marco normativo de las Alianzas Público-Privadas (APP), que ya muestran algunos casos exitosos y generan expectativas de una mayor cantidad de proyectos bajo esta modalidad.

El 2026 será clave para consolidar inversión

El sector vial también plantea que el próximo año será determinante para consolidar la inversión en infraestructura y sostener el impulso alcanzado en 2025. Según la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), el ritmo sostenido de adjudicaciones de contratos públicos y la ejecución de corredores viales, puentes y sistemas de saneamiento, generaron empleo y mayor capacidad instalada, pero la brecha de infraestructura sigue siendo amplia y exige inversiones continuas para no frenar el crecimiento económico.

Lea más: Consumo lidera mora y construcción registra el mayor deterioro del año

Ese gremio, en su boletín informativo semanal, señaló que es necesario asegurar la continuidad presupuestaria de las obras en curso para evitar paralizaciones, atraer capital privado y acompañar el desarrollo de sectores estratégicos.

Cavialpa agrega que “no se trata de empezar de cero, sino de consolidar lo construido y garantizar que Paraguay siga generando las oportunidades que la economía, las inversiones y la ciudadanía demandan”.

Industria prepara Constructecnia 2026

Con las expectativas de crecimiento y la necesidad de consolidar la inversión privada, la industria de la construcción ya se prepara para la 26ª edición de la Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales de Construcción – Constructecnia. El evento se realizará del 21 al 24 de mayo en el Centro de Convenciones de la Conmebol.

Desde la organización informaron que las inscripciones ya están abiertas y que ya existe un récord de empresas anotadas, entre ellas firmas que ampliarán su participación y otras extranjeras que no lograron participar este año. La entrada será gratuita, con acreditación previa o en el lugar, y la agenda incluirá exposiciones, rondas de negocios, capacitaciones técnicas, paneles con gremios y espacios de diálogo sobre los desafíos actuales del sector.

La edición pasada reunió a cerca de 300 empresas, tuvo entre 22.000 y 25.000 visitantes y generó alrededor de US$ 35 millones en negocios. Tradicionalmente realizada en el Comité Olímpico Paraguayo, la feria se trasladará este año a la Conmebol para contar con mayor espacio, ante el crecimiento previsto tanto en cantidad de expositores como de público, explicaron los organizadores.

Lea más: Organizan Constructecnia 2026, en medio del repunte inmobiliario

De acuerdo con los datos de la organización, además de la Expo y el networking se destacarán los paneles de debate con gremios y actores clave del sector. Constructecnia reforzará también su componente técnico, con áreas especializadas, charlas de innovación y espacios destinados a soluciones para obras públicas y privadas, informaron.

La feria mantendrá además su articulación con instituciones públicas, gremios y universidades, con el objetivo de posicionarse como la principal plataforma regional en tecnología, maquinaria, materiales y tendencias del sector.