Organizan Constructecnia 2026, en medio del repunte inmobiliario

El rubro de la construcción cierra el año con un contraste marcado. Por un lado, las obras de infraestructura pública acumulan retrasos en los pagos que presionan a toda la cadena de proveedores y, por el otro, el segmento privado volvió a mostrar un ritmo firme de inversiones, afirmó a la prensa el economista Jorge Garicoche.

“La producción no ha decrecido, la producción se ha mantenido. El sector privado sigue atrayendo mucha inversión en el desarrollo inmobiliario”, sostuvo.

Señaló que el avance hacia el grado de inversión ya empieza a generar señales positivas. Desde julio de 2024, Paraguay cuenta con esta calificación otorgada por Moody’s y hay expectativas de eventuales revisiones por parte de las calificadoras internacionales Fitch y S&P.

Un país relativamente estable

“Paraguay es un país relativamente estable, donde hay oportunidades de obtener ganancias, y el sector del desarrollo inmobiliario supo ver eso, con buena atracción de capitales, utilizando cada vez más el mercado bursátil y conectando con una demanda internacional importante para muchos clientes extranjeros que están viniendo”, agregó.

Explicó que a pesar de que el retraso en el flujo de pagos del Estado a las empresas constructoras impactó directamente en la morosidad, que ya ocupa el segundo lugar detrás del crédito al consumo, el mercado inmobiliario se mantuvo como uno de los más dinámicos del año. Esto fue posible por la llegada de capitales, el avance del financiamiento bursátil y el aumento de la demanda internacional de unidades residenciales, dijo.

El impulso privado también se refleja en la organización de Constructecnia 2026, que ya registra un fuerte interés de empresas nacionales e internacionales, según informó la organización. El evento se realizará del 21 al 24 de mayo en el Centro de Convenciones de la Conmebol.

Consolidar crecimiento

De cara a 2026, uno de los principales desafíos será consolidar el crecimiento del mercado inmobiliario, especialmente su conexión con la clase media, señaló Garicoche. Agregó que este segmento se incorporó con mayor fuerza en los últimos años, favorecido por programas públicos y nuevas alternativas de financiamiento. Para el economista, fortalecer esta vinculación es esencial para sostener el dinamismo del rubro y ampliar la base de demanda formal.

“Las necesidades de los hogares son distintas. Algunos buscan unidades pet friendly, otros espacios para niños, otros amenities específicos. Dentro de esa diversidad de demanda, es interesante apuntar a cada segmento”, agregó.

El economista remarcó, además, que el verdadero motor del crecimiento debe ser el sector privado. “La construcción pública no debe ser vista como el motor del crecimiento. Debe ser la base sobre la cual el motor, el sector privado, funcione. Y quiero ser claro: si no existe infraestructura pública, el motor no arranca. Es importante seguir invirtiendo en infraestructura”, dijo.

En esa línea, remarcó que en materia de inversión pública, es necesario seguir impulsando mecanismos que permitan al capital privado participar en el desarrollo de infraestructura, especialmente en sectores como rutas, puertos y aeropuertos. “El espacio fiscal se ve cada vez más acotado. Si queremos manejar las finanzas públicas de manera estable y responsable, van a estar restringidas”, advirtió.

Aclaró que responsabilidad fiscal no significa dejar de pagar ni generar atrasos, como los que hoy afectan a la industria de la construcción, sino optimizar el gasto público. “Tenemos hoy una gran presión sobre los recursos públicos y debemos ser innovadores en la articulación público-privada. Hay un problema, pero también una gran oportunidad para atraer capital privado”, puntualizó.

En marcha la 26° edición de la feria

La 26° edición de la Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales de Construcción - Constructecnia ya abrió inscripciones y registra un récord de empresas anotadas, entre ellas firmas que ampliarán su participación y otras extranjeras que no llegaron a tiempo este año, informó Édgar Robinson, director del Grupo Paraguay Eventos & Emprendimientos, que organiza la feria.

La entrada será gratuita, con acreditación previa en el lugar. El evento incluirá exposiciones, rondas de negocios, capacitaciones, paneles de debate con gremios y espacios de diálogo sobre los desafíos actuales del sector.

Robinson señaló que Constructecnia reforzará también su componente técnico, con áreas especializadas, charlas de innovación y espacios destinados a soluciones para obras públicas y privadas.

La feria mantendrá además su articulación con instituciones públicas, gremios y universidades, con el objetivo de posicionarse como la principal plataforma regional en tecnología, maquinaria, materiales y tendencias del sector.

La edición anterior reunió a unas 300 empresas, entre 22.000 y 25.000 visitantes, y generó alrededor de US$ 35 millones en negocios.

Realizarán la feria en la Conmebol

Tradicionalmente la feria se realiza en el Comité Olímpico Paraguayo, pero este año se trasladará a la Conmebol para disponer de mayor espacio ante el incremento previsto de expositores y público, explicaron los organizadores.

Robinson subrayó que Constructecnia alcanzó su nivel actual gracias al trabajo conjunto entre el sector privado y las instituciones públicas. En la organización participan activamente los ministerios de Obras Públicas y de Industria y Comercio, además de otros entes estatales.

El MIC incluso cuenta con un stand para asesorar a inversionistas extranjeros interesados en invertir capital en Paraguay. La feria también fue declarada de interés por la Secretaría de Turismo, lo que refuerza su alcance internacional y potencia la llegada de visitantes.