Carne para fin de año: estos son los cortes que estarán más baratos, según Capasu

El presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Gustavo Lezcano, señaló que los precios de la carne se mantienen estables hasta esta semana. Sin embargo, advirtió sobre la preocupación en el sector ante el anuncio de que la última faena será este sábado.

Señaló que esta situación obliga a los comercios a intentar acopiar la mayor cantidad posible de productos perecederos, una capacidad que, según explicó, solo tienen las grandes cadenas.

Indicó que el objetivo es comprar la mayor cantidad de carne en estos días para asegurar stock suficiente y sostener precios razonables durante el cierre de año.

Agregó que la promesa del Gobierno es importar carne brasileña para mantener los precios. “Van a tratar de cumplir con carne importada de Brasil para que la disponibilidad mantenga el precio, pero es incierto por el tema de que la última faena va a ser este sábado”, dijo.

Incertidumbre por un posible feriado

Lezcano también se refirió al impacto que podría tener para los supermercadistas una eventual declaración de feriado el 2 de enero. Explicó que, en ese escenario, los comercios deberían operar “a doble costo”, debido al pago de salario doble a los trabajadores, tal como establece la legislación vigente.

El Congreso Nacional solicitó al presidente Santiago Peña que decrete feriado el 2 de enero, tal como lo estableció el 26 de diciembre, posterior a la Navidad.

Puchero, a precio “regalado”

En cuanto a los precios actuales, destacó que el puchero está “regaladísimo”.

Según indicó, su precio oscila entre G. 2.300 y G. 5.000.

Productos “estrella” para fin de año

Sobre los cortes más demandados en esta época, Lezcano señaló que el peceto tendría un precio estimado de entre G. 54.000 y G. 56.000 por kilo, mientras que la lengua rondaría los G. 24.000 por kilo.

Resaltó además que las carnes porcina y avícola serán las opciones con mejores precios para las celebraciones de fin de año.

“El cerdo creo que va a ser la niña bonita”, indicó y precisó que su precio se ubicaría entre G. 25.000 y G. 37.000 por kilo, según el corte.

Lea más: El auge exportador de la carne paraguaya reduce la oferta local y mantiene los precios elevados.

Carne vacuna: presión sobre la costilla

En relación con la carne vacuna, reconoció que la costilla registrará un incremento debido a la alta demanda típica de estas fechas.

No obstante, señaló que la expectativa es que el precio de este corte -uno de los más consumidos- no supere los G. 40.000 por kilo.

Otros precios y promociones vigentes

Lezcano también detalló que la caja de sidra estaría costando entre G. 97.000 y G. 98.000.

Asimismo, informó que Capasu cuenta actualmente con ofertas en más de 200 productos, con descuentos que van del 30% al 50%. Aclaró que todos los productos en promoción están debidamente señalizados.

Comentó que las ofertas de Capasu estarán vigentes hasta el 31 de diciembre.