Paraguay duplica importación de carne para garantizar oferta y precios

Recientemente, la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) anunció que el abastecimiento de costillas y demás cortes vacunos está plenamente garantizado para las fiestas de fin de año.

Desde el gremio señalaron que la faena local será suficiente para cubrir la demanda, complementándose con las importaciones de costilla brasileña, lo que asegura el normal abastecimiento del mercado interno.

Precisamente, las importaciones de carne crecieron con fuerza este año. Entre enero y octubre de 2025, Paraguay importó 14.884.706 kilogramos, más del doble que en igual periodo de 2024, cuando ingresaron 6.248.783 kilos. Esto representa un incremento del 138% interanual, según datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

En el informe del servicio veterinario, se constata que el crecimiento fue especialmente marcado en meses como agosto, con un aumento del 1.043%, mayo (712%), julio (551%) y septiembre (503%). También se observaron subas importantes en enero (101%), marzo (80%) y octubre (44%). Solo febrero registró una leve caída (5%).

Este fuerte repunte de ingreso de proteína roja vacuna de otros países refleja una mayor demanda interna y una diversificación de los proveedores, consolidando un año atípico para el mercado local de carnes.

“Genera tranquilidad”

Al respecto, el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Gustavo Lezcano, mencionó que a los supermercaditas les “genera tranquilidad” tener disponibilidad de productos, debido a que podrán hacer frente a la demanda de la gente.

Lezcano indicó que la importación de carne “ya no es algo nuevo”, sino una alternativa para abastecer el mercado interno. Señaló que este producto está presente desde hace tiempo, pero que, al hablarse tanto del tema, suele generar desconfianza.

Aseguró que tiene la misma calidad que la carne que producimos en Paraguay. “Nosotros mismos ya compramos carne importada y la probamos; la calidad es muy buena”, alegó Lezcano sobre la calidad del alimento que llega al país.

Evita subas

Añadió que contar con este tipo de oferta contribuye a evitar subas bruscas en los precios y ayuda a mantener estabilidad hacia fin de año, por lo que es un escanario bastante positivo.

Preguntado qué podría evitar que los cortes se encarezcan, indicó que básicamente, una mayor oferta para el consumidor. Explicó que cuando el mercado cuenta con un exceso de productos se generan condiciones para mantener valores estables.

“Eso es justamente lo que está logrando la costilla que algunos frigoríficos están importando: aumentar la disponibilidad y evitar subas innecesarias”, manifestó.

Según el supermercadista, lo importante es que exista suficiente cantidad de cortes de alta demanda, como la costilla, para evitar cualquier aumento. Recordó que, para el sector del retail, la estabilidad de precios es fundamental, ya que las fluctuaciones generan distorsiones en el mercado.

Precios estables

“Para nosotros no es negocio que los precios suban o bajen demasiado. Por eso vemos positiva esta situación y esperamos que se mantenga, de modo a garantizar precios estables hasta fin de año”, precisó.

“Por eso vemos esta situación como algo positivo y esperamos que se mantenga, de modo que sigamos en este camino y podamos tener precios estables hasta fin de año”, resaltó.

Variación de precios de la Capasu

En ese sentido, el Indicador de Variación de Precios Promedio, elaborado con más de 10 millones de transacciones mensuales de las cadenas asociadas a la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), revela un comportamiento mixto en la evolución de precios entre enero y septiembre de 2025.

Dentro de las más de 70 categorías analizadas, la carne, los lácteos, las golosinas y los productos de almacén se destacan por su incidencia en la variación total de la canasta.

Se constata que la carne es el rubro con mayor presión alcista entre los alimentos, pues interanualmente aumentó 10% frente a septiembre del 2024. Mientras que en el análisis mensual, frente a agosto de este año se mantuvo estable su cotización en las góndolas al ubicarse en 0,4%.

Campaña de Capasu

Por otro lado, como cada año el gremio lanza sus ofertas de Fin de Año. Lezcano precisó que realizarán su campaña tradicional en los primeros días de diciembre, con una amplia variedad de productos de consumo masivo.

Contó que están “negociando” tener la posibilidad de incluir algún corte vacuno. Aunque aclaró que “todavía no es seguro”.

“Ojala que se pueda dar, así tendremos una super oferta que será un aliciente para los consumidores, para que tengan ese beneficio este fin de año”, concluyó.