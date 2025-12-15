Ante precios altos, Valdovinos ratifica plan de importar más carne de Brasil

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, abordó este domingo la problemática de los precios de la canasta básica, admitiendo que el incremento, focalizado en alimentos, ronda el 17% y representa “una preocupación” real para el Gobierno.

En entrevista con ABC TV, el titular de la cartera económica explicó el fenómeno de la carne paraguaya bajo el concepto de “la parte mala de nuestro éxito”. Según Valdovinos, la apertura de nuevos mercados internacionales generó un efecto colateral en el mercado interno

“El éxito fue abrir una cantidad de mercados increíble, tener una carne paraguaya que yo creo que es la mejor del mundo... Y entonces nos están llevando toda la carne”, expresó el secretario de Estado.

Seguir al “modelo chileno” y más apertura

Aunque la importación de carne ya está habilitada y se registran ingresos de productos extranjeros, Fernández Valdovinos sugirió que la medida actual es insuficiente y debe intensificarse.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La estrategia planteada es imitar la lógica comercial de Chile: exportar la producción nacional de alto valor y abastecer el consumo doméstico con proteína importada más económica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Chile es muy vivo, abrió [el mercado] y lleva toda la carne paraguaya, y después lleva la suya a otros lados. A nosotros nos falta eso de abrir más para el mercado doméstico”, ejemplificó el ministro.

Lea más: El auge exportador de la carne paraguaya reduce la oferta local y mantiene los precios elevados.

Para materializar este esquema, la mira está puesta casi exclusivamente en el país vecino, debido a su capacidad de abastecimiento. “Brasil tiene una cantidad de sobra como para tratar de importar acá a Paraguay y aumentar la oferta”, señaló.

En ese sentido, el titular de Economía anunció su intención de reunirse con las autoridades del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) para “ver qué podemos hacer, de tal manera a abrir más el mercado paraguayo a la importación”.

Descarte total al control de precios

Consultado sobre posibles intervenciones estatales, Valdovinos fue tajante al rechazar cualquier mecanismo de fijación de precios, calificando el concepto como “súper peligroso”.

Insistió en que la solución es técnica y de mercado: Es aumentar la oferta local saturando la plaza con producto importado para forzar la baja de precios.

Una oferta garantizada, pero cara

La importación de carne desde Brasil ya es una realidad vigente. Estadísticas recientes indican que Paraguay duplicó ampliamente su compra de carne extranjera, con un crecimiento del 139% que superó los 15,7 millones de kilos hasta el cierre de noviembre, precisamente para asegurar el abastecimiento de fin de año. Sin embargo, el impacto en el bolsillo ha sido limitado

Lea más: Paraguay duplica compras en 2025: más de 15,7 millones de kilos de carne importada

A pesar de que la importación evitó un desabastecimiento crítico de cortes tradicionales, los precios de la carne vacuna (que ya eran el principal motor de la inflación en alimentos) registraron un fuerte aumento interanual.

El Banco Central del Paraguay (BCP) reportó una suba del 17,5% hasta noviembre, mientras que gremios del sector señalaron que la variación para algunos cortes populares superaba el 24% a inicios de diciembre.

Esta tensión entre la macroeconomía y la calle fue admitida incluso por el presidente Santiago Peña, quien reconoció el “sufrimiento de los consumidores” ante el encarecimiento de la proteína roja.

Lea más: Peña destaca estabilidad macro pero admite “sufrimiento de consumidores” por encarecimiento de la carne