Cesión no es igual a exportación de energía eléctrica

De acuerdo con los registros de la subsecretaría de Minas y Energía, entre enero y setiembre últimos, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) suministró al sistema argentino 91.469 MWh, en tanto que en similar período del 2024, le abasteció 81.053 MWh.

Las cantidades de referencia son equivalentes al 12% de la producción de la hidroeléctrica paraguaya Acaray o al 0,31% del total que consumió en 2024 el Sisema Interconectado Nacional (SIN), que alcanzó 26.154.488 MWh.

Debido a la interpretación oficial vigente de los Tratado de Itaipú y de Yacyretá, recordemos, la ANDE puede exportar solo la producción de la central nacional Acaray.

En los escritos gubernamentales, con frecuencia, y de propósito, se confunde exportación con cesión, tal vez para evitar los reclamos de un electorado cada vez más crítico e incrédulo ante los mensajes oficiales.

Exportación: 91.469 MWh. Cesión: 11.160.000 MWh

Entre enero y setiembre últimos, la ANDE exportó al sistema argentino 91.469 MWh (12% más que en 2024), solo de la producción de la central Acaray y con una tarifa que supera los US$ 100/MWh

La cesión paraguaya, en el mismo lapso, de la energía que le corresponde en Itaipú y en Yacyretá fue de 11.160.000 MWh, con una tarifa que ronda los US$ 10/MWh, incluso con largas moras de la parte argentina. Equivalente al 91% del consumo eléctrico del Sistema Metropolitano del país.