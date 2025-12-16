El déficit fiscal anual llegó a 2% del PIB en noviembre

El Informe de Situación Financiera de la Administración Central (Situfin), correspondiente al cierre de noviembre de 2025, reporta un déficit fiscal acumulado de G. 4,7 billones (US$ 635 millones), equivalente al 1,3% del Producto Interno Bruto (PIB). En términos anualizados, el déficit fiscal se ubicó en G. 7,3 billones (US$ 1.043 millones), equivalente al 2,0% del PIB, muy cerca de la meta del 1,9% del PIB prevista para el cierre del ejercicio.

Según detalló el director general de Política Macrofiscal, Rolando Sapriza, este resultado se registra en un contexto de crecimiento moderado de los ingresos tributarios y una disminución de los ingresos no tributarios. Los ingresos totales acumulados aumentaron 5,5%, impulsados principalmente por la recaudación tributaria. Tanto los impuestos internos como los externos mostraron un desempeño positivo, con incrementos acumulados de 8,1% y 10,6%, respectivamente, de acuerdo con el informe.

Gastos más contenidos

Por el lado del gasto, el aumento acumulado fue de 3,2%, y en términos anualizados, registró una variación negativa de 0,9%. En cuanto al porcentaje de los salarios financiados con ingresos tributarios se ubicó en 51,7%, mientras que las remuneraciones destinadas a educación, seguridad y salud continúan concentrando el 80% del total. Asimismo, se destacan los incrementos en pensiones para adultos mayores (12,5%), alimentación escolar (174,5%) y el programa Tekoporã (8,1%).

En cuanto a la inversión pública, señalan que se mantiene un nivel de ejecución adecuado, alcanzando un acumulado de G. 5,3 billones (US$ 702 millones), equivalente al 1,5% del PIB. Se resalta la participación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como las inversiones del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y otras instituciones

