Nuevo récord de consumo de energía de ANDE debido al calor: esta es la cifra

Este nuevo hito, comunicado por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), se produjo en un contexto de temperaturas extremas. El termómetro marcaba 37 °C y la agobiante sensación térmica de 44 °C. El intenso calor disparó el uso de acondicionadores de aire, hecho que se constituyó en el factor principal detrás de estos incrementos continuos de la demanda.

El análisis de los datos históricos recientes revela una tendencia consistente: la frecuencia con la que Paraguay bate sus propios récords de consumo, que se fue disparando en los últimos años. Si en diciembre de 2023, el récord máximo se situaba en 4.744 MW (alcanzado el 18/12/2023), la demanda superó la barrera de los 5.000 MW en marzo de 2024, para alcanzar luego 5.027 MW.

Cinco picos en 2025

El 2025 se está convirtiendo en el año de la sobredemanda. En menos de un mes, la marca fue superada en tres ocasiones distintas, especialmente en el tramo final de noviembre e inicio de diciembre.

Tras el registro de 5.185 MW el 27 de noviembre y el posterior récord de 5.269 MW el 28 de noviembre, la marca histórica se situó finalmente el lunes último en los 5.280 MW.

La diferencia de 695 MW entre el récord deL 15 de diciembre del 2023 y el actual del 15 de diciembre de 2025 representa un incremento del 15,16% en solo dos años, una tasa que pone a prueba la infraestructura eléctrica nacional.

Este pico de demanda, impulsado por el calor, equivale a la potencia de más de 25 centrales como la central nacional Acaray, con máxima potencia combinada (210 MW cada una), o alrededor de 1,7 veces la potencia instalada total de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (3.100 MW).

La estabilidad del sistema se sostiene casi en su totalidad gracias a las gigantes hidroeléctricas binacionales. El nuevo récord fue cubierto con la central Itaipú, que aportó 3.745 MW, que representa el 70,9% del total. Le siguió Yacyretá, con 1.419 MW (26,9%) y, finalmente Acaray, con 132 MW (2,5%).

En comparación con el récord anterior, del 28 de noviembre (5.269 MW), la central Itaipú redujo su aporte ligeramente (de 3.811 MW a 3.745 MW), pero la diferencia fue compensada por una mayor generación de Yacyretá (que pasó de 1.349 MW a 1.419 MW) y Acaray. Esta distribución subraya la alta dependencia en la gestión coordinada de los recursos binacionales para satisfacer la demanda interna paraguaya.

Además, el registro del 15 de diciembre incluyó una exportación de apenas 16 MW, una cifra simbólica que evidencia que la totalidad de la capacidad disponible se destina prioritariamente al mercado interno en momentos pico de consumo.

La ANDE asegura que continúa trabajando en el fortalecimiento del Sistema Interconectado Nacional para “acompañar la creciente demanda energética del país”.

Los picos de consumo, que históricamente se dieron alrededor de las 14:00 horas, confirman que el uso de aire acondicionado y la actividad industrial de la tarde son los principales factores de estrés para la red.