Luz verde de S&P en calificación a Paraguay que obtiene segundo grado de inversión

El mejoramiento de la nota de riesgo a Paraguay desde BB+ a BBB- por parte de la Calificadora Standard & Poor´s, se suma a la calificación Baa3 ya otorgada por Moody’s el año pasado, reforzando así el reconocimiento internacional de la solidez macroeconómica y la estabilidad del país frente a los mercados globales, aunque en la microeconomía aún se enfrentan grandes desafíos para que la bonanza llegue a la ciudadanía.

Standard & Poor’s elevó la calificación soberana de Paraguay hasta el nivel BBB- desde BB+, ubicando al país en el tramo considerado como Grado de Inversión por la agencia. Este cambio supone un hito histórico para la economía paraguaya, al confirmar que su perfil crediticio cumple con los criterios que la calificadora asocia a emisores con menor riesgo relativo de incumplimiento.

El anuncio lo realizó el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, en conferencia de prensa esta tarde y destacó que esta calificación representa un importante respaldo a la estabilidad económica del país y abre nuevas oportunidades para atraer inversión extranjera.

Por su parte, el presidente de la República Santiago Peña expresó en tras darse a conocer la noticia: “Estamos viviendo una historia única par el país, estamos viviendo el resurgir de un gigante”,

El respaldo previo de Moody’s

Antes de este anuncio, Moody’s ya había otorgado a Paraguay la calificación Baa3, también dentro del rango de Grado de Inversión. La citada calificadora otorgó este rango al país en julio del 2024. La coincidencia de ambas evaluaciones sitúa al país en una posición de mayor reconocimiento dentro del sistema financiero internacional, al contar con dos agencias globales que lo ubican en esa categoría.

Señal de solidez y estabilidad

La combinación de la calificación BBB- de Standard & Poor’s y la nota Baa3 de Moody’s confirma, ante los mercados globales, la solidez macroeconómica y la estabilidad de Paraguay. Estas evaluaciones transmiten al entorno financiero internacional una imagen de consistencia en las políticas y en el desempeño económico del país, reforzando su posición frente a inversores y analistas.

La importancia de alcanzar el grado de inversión radica en que permitirá acceder de manera más efectiva al mercado internacional de capitales y, por ende, a mejores condiciones en términos de tasas de interés y plazos más largos, tanto para el Estado con sus bonos soberanos como para cualquier empresa que califique y tenga el tamaño suficiente