Senabico oferta un lote de 60 cerdos de estancia perteneciente a Cabeza Branca

La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados lleva a cabo una subasta online de un lote de 60 cerdos, el cual se puso en marcha el 15 de diciembre y finaliza el domingo 28 a las 17:00.

El lote porcino, que tiene una base de venta de 7.145.000 guaraníes, está compuesto por 25 hembras adultas con 30 kg de peso promedio, 14 machos adultos con 35 kg de peso promedio, 13 lechones machos con 9 kg de peso promedio y 8 lechones hembras con 9 kg de peso promedio.

Los mismos pertenecen a la estancia Sta. Eduwiges, ubicada en Yby Yaú - Concepción, a 370 kilómetros de la capital, que pertenecía al narcotraficante Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca.

La mencionada estancia fue entregada a la Senabico en el mes de abril del año 2019.

El monto actual de la puja es de 9.145.000 guaraníes y según las informaciones de la página, hasta el momento existen 41 pujadores.

Para acceder a la página y ofertar por el lote de cerdos, se debe ingresar a la dirección https://subastas.bangor.com.py/shop/product/lote-c-cerdos-2426