Cableado subterráneo: Santiago Peña y la Primera Dama supervisaron avances de la obra

El presidente de la República, Santiago Peña, y la Primera Dama de la Nación, Leticia Ocampos, acompañaron este miércoles al titular de la ANDE, Ing. Félix Sosa, en una visita técnica por el microcentro capitalino.

La comitiva oficial supervisó las tareas de infraestructura eléctrica subterránea y el nuevo sistema de iluminación LED que se despliegan sobre la calle Presidente Franco, en el trayecto que une las calles México y Hernandarias.

Durante el recorrido, que contó con el respaldo de equipos técnicos especializados, se realizó el retiro simbólico de cableados aéreos de fibras ópticas, para el ordenamiento del paisaje urbano y la eliminación de la polución visual en el Casco Histórico.

Estas labores se integran en el Proyecto “Centro Brilla”, una iniciativa conjunta entre la Oficina de la Primera Dama y el Gobierno Nacional que busca poner en valor los espacios emblemáticos de la ciudad de cara a los festejos de “Asunción 500 Años” proyectados para el 2037.

Renovación completa de la red, resalta titular de ANDE

En cuanto a las especificaciones técnicas, el presidente de la ANDE detalló que el proyecto contempla una renovación integral de la red. La obra incluye la instalación de 18.000 metros de conductores subterráneos de cobre y el montaje de cien artefactos de iluminación LED de alta eficiencia.

Para albergar esta tecnología, se dispusieron nueve ductos destinados a Media Tensión, cuatro para Baja Tensión y otros nueve para fibras ópticas, complementados con la colocación de 595 registros técnicos distribuidos entre señales débiles y energía eléctrica.

Finalmente, las autoridades destacaron que el objetivo central es garantizar la sostenibilidad y mejorar la seguridad del entorno mediante tecnología de punta.

La ejecución de este tramo específico demandará una inversión de G. 38.600 millones, financiados con recursos propios de la institución eléctrica bajo la modalidad de contrato abierto.