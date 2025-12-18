Lula estará en inauguración del Puente de la Integración

El evento, que tendrá lugar en la nueva aduana Brasil-Paraguay, marca la entrega de la segunda conexión vial sobre el río Paraná entre ambos países, tras seis décadas desde la inauguración del Puente de la Amistad. Actualmente, la única conexión vial entre ambos países en la región recibe un flujo diario de 100.000 personas y 45.000 vehículos, según la Secretaría de Ingresos Federales.

La ceremonia contará también con la presencia del director general brasileño de Itaipú Binacional, Enio Verri, así como ministros y autoridades de los gobiernos de ambos países, coincidiendo con la cumbre del Mercosur en Foz de Yguazu.

La estructura atirantada se apoya en dos torres monumentales de 190 metros de altura, conectando Foz de Yguazu con Presidente Franco.

Explican que el operativo comenzará gradualmente para garantizar la seguridad y permitir la adaptación de los funcionarios competentes. En la fase inicial, a partir del día 20, solo se permitirá el cruce de camiones sin carga, siguiendo horarios específicos. Próximamente, también se autorizará la circulación de autobuses turísticos fletados. El horario de operación será anunciado por las autoridades competentes.

Financiado por Itaipú, a través del presupuesto que asigna a la parte brasileña, el proyecto tuvo una inversión total de R$ 712 millones. De los que R$ 372 millones destinaron a la construcción del puente atirantado, mientras que R$ 340 millones invirtieron en las obras de la Carretera Perimetral Este hasta noviembre de 2025”, aclaran otras fuentes.

Críticas de vecinos

Osvaldo Sánchez, jefe de la Policía Municipal de Presidente Franco, aseguró que ya tienen definida la ruta de los camiones que pasarán por la ciudad tras la inauguración del Puente de la Integración. Ante las críticas por lo angosto de las avenidas por las cuales pasarán los vehículos de gran porte, aseguró que siempre tuvieron tránsito de esos rodados y que están preparados.

Este fin de semana cruzarán los primeros camiones sin carga por el Puente de la Integración. Desde Presidente Franco, vecinos denunciaron que los caminos no están listos y que las avenidas por las cuales pasarán los camiones no están preparadas para ello.

Al respecto, Sánchez aseguró que tuvieron esta semana una reunión con Aduanas y ya coordinaron los trabajos para la apertura.

Detalló que los camiones pasarán por las avenidas Guaraní, Monday y Brasil. “No pasarán por el centro mismo, van a hacer una circunvalación”, aseguró.

Así también, manifestó que siempre camiones de gran parte cruzaron por la ciudad. “Y no van a estacionar en nuestra ciudad”, garantizó luego de señalar que es una preocupación de los pobladores.

No habló sobre las críticas relacionadas con el mal estado de las avenidas y no ofreció soluciones a quienes señalaron que esas rutas son pequeñas y no están preparadas para un aumento del flujo.