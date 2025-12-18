En medio de críticas de vecinos, Presidente Franco se prepara para el Puente de la Integración

Osvaldo Sánchez, jefe de la Policía Municipal de Presidente Franco, aseguró que ya tienen definida la ruta de los camiones que pasarán por la ciudad tras la inauguración del Puente de la Integración. Ante las críticas por lo angosto de las avenidas por las cuales pasarán los vehículos de gran porte, aseguró que siempre tuvieron tránsito de esos rodados y están preparados.