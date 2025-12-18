En medio de críticas de vecinos, Presidente Franco se prepara para el Puente de la Integración

Este fin de semana cruzarán los primeros camiones sin carga por el Puente de la Integración, que unirá Paraguay con Brasil. Desde Presidente Franco, muchos vecinos denunciaron que los caminos no están listos y que las avenidas por las cuales pasarán los camiones no están preparadas para ello.
Al respecto, Osvaldo Sánchez, jefe de la policía municipal de Presidente Franco, aseguró que tuvieron esta semana una reunión con Aduanas y ya coordinaron los trabajos para la apertura.
Detalló que los camiones pasarán por las avenidas Guaraní, Monday y Brasil. “No pasarán por el centro mismo, van a hacer una circunvalación”, aseguró.
Camioneros tienen prohibido estacionar en Franco, afirman
Así también, manifestó que siempre camiones de gran parte cruzaron por la ciudad. “Y no van a estacionar en nuestra ciudad”, garantizó luego de señalar que es una preocupación de los pobladores.
No habló sobre las críticas relacionadas con el mal estado de las avenidas y no ofreció soluciones a los lectores que señalaron que esas rutas son pequeñas y no están preparadas para un aumento del flujo.