Itaipú: en el Gobierno “se pasan la pelota” y el hermetismo oculta posibles “jugadas”

La transparencia sigue siendo la gran ausente en el manejo de los intereses binacionales. A pesar de que el propio Gobierno paraguayo se comprometió a retomar las discusiones sobre la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú en la primera quincena de diciembre, la realidad hoy es un desconcierto de evasivas entre las instituciones responsables.

Según el Entendimiento Bilateral de abril de 2024, la revisión del Anexo C debió concluir, a más tardar, el 31 de diciembre de 2024, plazo se prolongó hasta mayo de este año y, posteriormente, tras conocerse el caso de espionaje brasileño que afectó a las autoridades paraguayas, las tratativas se suspendieron.

A días de que se inicie el 2026, no solo se cumplió casi un año de retraso sobre aquel plazo original, sino que el compromiso más reciente — plasmado en un comunicado conjunto de cancilleres el pasado 17 de noviembre —, también parece que está cayendo en saco roto.

En un intento por obtener claridad sobre el avance de las negociaciones, ABC contactó con los principales voceros de los ministerios que llevan adelante las tratativas. Sin embargo, las respuestas obtenidas reflejan una alarmante falta de comunicación interna.

Ante la consulta sobre la reunión entre Santiago Peña y Luiz Inácio Lula da Silva, el asesor de comunicación de la Cancillería Nacional, Osmar Gómez, respondió con un desconcertante “¿qué reunión?”.

Al recordársele el punto 5 del comunicado conjunto que habían firmado los cancilleres Rubén Ramírez Lezcano y Mauro Vieira hace apenas un mes, en el que se indicaba posibles fechas para las visitas de los jefes de Estados de nuestro país y del Brasil, Gómez se limitó a responder: “Y seguramente en algún momento, pero yo no tengo nada”.

Cuando se lo preguntó acerca del cumplimiento del punto 4 del documento de referencia —que establecía explícitamente la reanudación de las negociaciones en la primera quincena de diciembre de 2025—, nuestro interlocutor se limitó a pasar la responsabilidad al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), alegando que el tema está en manos de la “parte técnica”.

La confusión no terminó allí. Desde el MIC, también manifestaron inicialmente que no tenían información al respecto, y que la Cancillería podría tener los datos.

Ante la insistencia de que en el Palacio de Benigno López señalaban al MIC como responsable, la funcionaria admitió la desprolijidad, resaltando que la información sobre la reanudación de las negociaciones fue a través del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Igualmente, prometió consultar con el ministro, quien se encontraba en reuniones externas.

Bilateral con Brasil, mañana

En medio de este apagón informativo, el ministro de Industria, Javier Giménez, indicó ayer, en contacto con ABC Cardinal, que este sábado se llevaría a cabo una reunión en Foz de Yguazú, aprovechándose la cumbre del Mercosur.

“El sábado tenemos la reunión en Foz de Yguazú, donde vamos a estar compartiendo en el ámbito del Mercosur con los demás presidentes y seguramente con una bilateral con Brasil”, adelantó.