Jubilados de Copaco vuelven a exigir pago de beneficio establecido en contrato

Como viene ocurriendo desde hace varios meses, este viernes exempleados jubilados de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) se manifestaron frente a la sede de esa entidad estatal de telecomunicaciones en el microcentro de Asunción, exigiendo el cumplimiento de un beneficio jubilatorio que hasta ahora no han percibido.

Según explicó a ABC Color Teodosio Melgarejo, presidente de una asociación de jubilados de la Copaco, el artículo 78 del contrato colectivo de los empleados de la compañía estipula que, al momento de jubilarse, estos deben recibir un pago equivalente al 50 por ciento de su último salario por cada año de servicio.

“Por derecho nos corresponde, hay una ley que se tiene que cumplir”, dijo Melgarejo.

Copaco alega falta de dinero

Varios jubilados ya judicializaron el reclamo y obtuvieron una sentencia a su favor, pero la Copaco aún no les ha pagado alegando falta de fondos. Otra demanda similar está en proceso de apelación y además hay jubilados que no han realizado demandas, pero a quienes igualmente corresponde el pago del beneficio, agregó el exfuncionario.

Melgarejo comentó que las autoridades de la Copaco prometieron a los jubilados que destinarían unos 12 mil millones de guaraníes que vendrían de la venta de un terreno de la compañía en la zona del Jardín Botánico de Asunción para comenzar a pagar a los jubilados que tienen sentencia a su favor.

Sin embargo, el monto total que la Copaco adeuda a todos sus jubilados asciende a alrededor de 80 mil millones de guaraníes, indicó Melgarejo.

Los manifestantes señalan que hay jubilados que ya fallecieron sin poder cobrar sus haberes correspondientes y advirtieron que las manifestaciones continuarán todos los meses hasta que los exfuncionarios cobren lo debido.