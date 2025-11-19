Jubilados de Copaco reclaman deuda de US$ 12 millones

Una manifestación pacífica se desarrolló esta mañana frente a la sede central de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco), donde los jubilados reclaman el pago unos 12 millones de dólares que les corresponde por contrato colectivo.

Ángel Recalde, uno de los jubilados, manifestó que el reclamo data del 2017. “Siempre hay conversaciones, eso no podemos negar, pero nos dicen que no disponen de plata”.

Son 1.200 los jubilados que se encuentran en situación similar, pendientes del cobro del 0,50 acordado a través de un contrato colectivo.

“La respuesta de la administración es que no hay recursos y tampoco hay de dónde sacar. No hay plata”, manifestó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Señala que si se inyecta capital en Copaco, “van a seguir ganando, pero no hay predisposición”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Esperan asistencia tras destrozos de aulas y casas en el Refugio Copaco

Comenta que presentaron el reclamo en diferentes instancias y ahora buscan llegar a la Vicepresidencia de la República y a la presidencia del Partido Colorado.

“Hay muchos compañeros que ya se fallecieron sin percibir esto. Muchos están enfermos, incapacitados, están en cama. Acá la gente si es que llega a cobrar su bonificación no es para irse a Cancún, comprar un auto o refaccionar la casa, es para pagar medicamentos por salud”, sostuvo.