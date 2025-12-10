Más de 500 supermercados se unen a campaña de abaratamiento para las fiestas

La Cámara Paraguaya de Supermercados (CAPASU) presentó oficialmente este miércoles la campaña “Ofertas Porã Capasu 2025”, una iniciativa comercial diseñada para oxigenar la economía familiar durante la temporada de alto consumo de fin de año. La promoción estará vigente desde el próximo 15 de diciembre hasta finales de 2025, o hasta agotar stock, en 509 locales de todo el país, según se informó hoy en conferencia de prensa.

Gustavo Lezcano, presidente de CAPASU, explicó que los consumidores podrán encontrar descuentos que oscilan entre el 30% y el 50% en más de 200 ítems.

Los artículos en promoción estarán señalizados en las góndolas con una cartelería especial que permitirá comparar el precio anterior con el actual.

“Es un esfuerzo conjunto con los proveedores, con quienes renunciamos a nuestros márgenes para brindar un alivio a la economía nacional y favorecer con descuentos en los productos de primera necesidad en el hogar”, destacó Lezcano durante el lanzamiento.

Criterios de selección y el desafío de la carne

Consultado sobre cómo se definió la lista de productos, Lezcano detalló que se priorizaron artículos líderes en sus categorías y con mayor cuota de consumo en el mercado. Esto facilitó la negociación de volúmenes con los proveedores para lograr el precio final.

Un punto sensible en la canasta básica es la proteína animal. Al respecto, el titular del gremio aclaró que, si bien el pollo (fresco y congelado) forma parte de la oferta con una variedad de cortes, la inclusión de carne vacuna resulta compleja. Explicó que los alimentos perecederos tienen precios fluctuantes, lo que dificulta asegurar la disponibilidad a largo plazo.

“No queremos ser irresponsables de dar una oferta y después, cuando uno llega al punto de venta, no encuentra el producto”, puntualizó Lezcano, enfatizando que la campaña busca garantizar precios y stock estable para contrarrestar otros posibles encarecimientos en la economía familiar.

Alianza con la industria nacional e importadores

La campaña cuenta con el respaldo de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y el Centro de Importadores del Paraguay (CIP).

Lorena Méndez, representante de la UIP, subrayó el fuerte componente local de la iniciativa, e instó a los consumidores a elegir productos que “generan puestos de empleo y mueven la microeconomía”.

Por su parte, Hugo Royg, director ejecutivo del CIP, celebró la sinergia entre importadores, industrias y centros de distribución. “Es posible cuidar el bolsillo y llenar la heladera. Este esfuerzo es posible gracias al diálogo y la coordinación entre todos”, afirmó Royg.

La expectativa del sector es cerrar el año con un repunte en las ventas y proyectar un 2025 de expansión, fomentando una competencia sana que beneficie al consumidor final.

Productos incluidos

Las ofertas abarcan una amplia variedad de alimentos básicos de consumo diario, como pastas, harinas, arroz, legumbres, azúcar, sal y productos de repostería, además de un completo surtido de conservas, salsas y condimentos, entre ellos derivados del tomate, aderezos, pescado en conserva, vegetales y frutas.

También forman parte de las promociones los snacks, galletitas y productos dulces, junto con una nutrida propuesta de bebidas, que incluye gaseosas y refrescos en polvo, así como vinos y bebidas alcohólicas saborizadas. A esto se suman el café y la yerba mate en sus distintas variedades.

En el rubro de frescos y congelados, se destacan los huevos tipo A, tanto en maples de 30 unidades como a granel, además de una variedad de productos avícolas frescos y congelados, que incluyen pollo entero, muslo, ala, muslito y pasarinho, en presentaciones pensadas para el consumo familiar.

Finalmente, las ofertas alcanzan también a los productos de higiene personal y limpieza del hogar, con artículos esenciales de uso diario como cremas dentales, jabones, toallitas húmedas, detergentes, desinfectantes, suavizantes, insecticidas, aerosoles, lavandinas y papel higiénico.