DNCP dilata resolución de denuncias contra la licitación del core de BNF

La investigación sobre las presuntas irregularidades en la licitación del Banco Nacional de Fomento (BNF) para adquisición de un nuevo core bancario permanece sin ser concluida en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). El proceso se ha caracterizado desde sus inicios por dudas, denuncias y sospechas de direccionamiento (ID 445258, segundo llamado).

Según informó la DNCP a este diario, todavía están analizando la denuncia ingresada el pasado 3 de diciembre, impulsada por el consorcio Solubank (conformado por las empresas Softshop SA y Horizonte SRL Soluciones Informáticas de Avanzada). Se trata del único competidor que tuvo en este llamado la empresa Itti, cercana al presidente de la República Santiago Peña y en donde él, al menos hasta marzo, contaba con inversiones.

No hay conclusión

Desde la DNCP señalaron que, hasta no terminar con el análisis del descargo de la entidad bancaria y de las documentaciones en torno a la cuestión, no pueden emitir una resolución ni dar mayores detalles de las pesquisas. Esta postura se mantiene incluso ante consultas específicas sobre llamativas inconsistencias detectadas en el proceso, bajo el argumento de que emitir conclusiones de fondo “podría implicar un adelantamiento de criterio o preopinión”.

De acuerdo con la denuncia de referencia, en la etapa de la evaluación de las ofertas técnicas (sobre 1), se habrían violado al menos cinco artículos de la ley N° 7021 “De suministro y contrataciones públicas”, de su decreto reglamentario y de una resolución de la DNCP.

Dudas sobre la “DEMO” y la cronología de los hechos

Uno de los puntos más críticos bajo análisis jurídico es la Demostración Funcional Operativa (DEMO) del software. Según los registros, la prueba técnica se realizó el 30 de octubre de 2025, concluyendo a las 12:32 horas con la afirmación de que el oferente ITTI S.A.E.C.A. cumplía con todos los requisitos.

Sin embargo, los tiempos no parecen coincidir. Después del cierre de la demostración —específicamente a las 19:02 de ese mismo día—, la firma ITTI habría firmado electrónicamente respuestas a consultas sobre puntos que supuestamente ya habían sido verificados y aprobados durante la mañana. La DNCP confirmó que esta secuencia temporal y la documentación técnica acompañada con posterioridad son materia de análisis en la investigación administrativa en curso.

Otro cuestionamiento central radica en la incertidumbre sobre la apertura de las ofertas económicas. La Resolución del Directorio del BNF N.º 25 no estableció una fecha cierta para este acto, limitándose a señalar que se realizaría una vez culminado el plazo para protestar. Esto habría imposibilitado al oferente Solubank conocer con exactitud la fecha tope para la interposición de recursos.

Al respecto, la DNCP se limitó a señalar que las notificaciones se realizan a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), el cual sustituye a la notificación personal según el decreto vigente. Además, sostuvieron que la convocante debe informar día y hora de la apertura a través de dicho portal, contemplando los plazos de ley para posibles impugnaciones.

Cambios reiterados en los plazos para protestar

La controversia también alcanza a la normativa emitida por la propia DNCP. La Resolución 2647/25 acortó los plazos para protestar de manera excepcional y temporal hasta el 31 de diciembre de 2025. Si bien la institución justifica esta medida en la necesidad de garantizar la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2025, críticos del proceso cuestionan la seguridad jurídica ante los constantes cambios en las reglas de juego.

Incluso, el 26 de noviembre de 2025 se dictó la Resolución N.º 3955/25, que según la DNCP solo “corrige el título” de normativas anteriores para volver al plazo original de 7 días hábiles una vez vencido el ejercicio fiscal. Pese a las críticas por la supuesta falta de difusión masiva de estos cambios, la Dirección Nacional sostiene que los proveedores deben estar atentos a las publicaciones oficiales en el SICP.

Hasta la fecha, el BNF no ha informado -o al menos no se reporta en el portal de DNCP- la adjudicación o conclusión del llamado.