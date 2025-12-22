ANDE culmina cableado subterráneo en la calle Presidente Franco y en 2026 arrancará otras dos arterias

La fisonomía del microcentro capitalino está dando un giro histórico. Tras la finalización oficial de las obras de infraestructura eléctrica sobre la calle Presidente Franco, los edificios emblemático se lucen como nunca.

Luego de intensas jornadas de trabajo, la ANDE entregó anoche el cien por ciento de la obra concluida, permitiendo que el tramo comprendido entre las calles Antequera y Hernandarias se vea hoy totalmente despejado de la densa red de cables que anteriormente condicionaba el paisaje urbano.

El Ing. Ernesto Rodríguez, jefe del Departamento de Supervisión de Obras de Distribución de la institución, destacó que la entrega se realizó bajo el compromiso de liberar la zona antes de la Navidad. Dijo que el objetivo era permitir que tanto los ciudadanos asuncenos como los turistas pudieran disfrutar de una caminata libre de polución visual, replicando el éxito alcanzado previamente en la calle Palma.

Lea más: Cableado subterráneo: Santiago Peña y la Primera Dama supervisaron avances de la obra

La culminación de estas tareas representa el cierre de una etapa crítica que tuvo su punto más alto el pasado miércoles, cuando el presidente de la República, Santiago Peña, y la primera dama, Leticia Ocampos, supervisaron el inicio del retiro de los conductores aéreos. Este proceso, descrito por Rodríguez como una migración paulatina circuito por circuito, permitió trasladar las acometidas aéreas a la nueva red subterránea de manera eficiente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde el punto de vista técnico, cabe recordar que en la obra de la calle Presidente Franco se procedió a la instalación de 18.000 metros de conductores de cobre y al montaje de cien artefactos de iluminación LED de alta eficiencia. Para garantizar el ordenamiento futuro, se dispuso de un sistema de nueve ductos para Media Tensión, cuatro para Baja Tensión y nueve exclusivos para fibras ópticas, complementados con la colocación de 595 registros técnicos distribuidos estratégicamente para servicios de señales débiles y energía eléctrica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Inversión y proyección

Esta intervención, que forma parte del ambicioso proyecto “Centro Brilla”, representa una inversión de G. 38.600 millones ejecutada con recursos propios de la ANDE.

Lea más: Cableado subterráneo de la ANDE: ¿cuándo será inaugurado?

La iniciativa no solo busca la mejora estética, sino que se alinea con los preparativos para el aniversario de los “Asunción 500 Años” proyectados para el 2037, garantizando mayor seguridad y sostenibilidad en el sistema de distribución de energía del Casco Histórico.

¿Dónde continuarán?

Respecto a la continuidad de los trabajos en el microcentro, el ingeniero Rodríguez señaló que el equipo técnico ya tiene definida la hoja de ruta para el próximo ciclo. El plan operativo para el año 2026 contempla iniciar las tareas sobre la calle Benjamín Constant durante la segunda quincena de febrero. Una vez que dicha obra alcance un nivel de ejecución avanzado, la institución anunciará la fecha de inicio para la calle Estrella, completando así el circuito de modernización proyectado para las arterias principales de la capital.