Supera los G. 18,5 billones la cartera de ahorros en entidades cooperativas

Los depósitos en moneda nacional concentraron el 95,3% del total de los ahorros, con un saldo de G. 17,678 billones, mientras que los depósitos en moneda extranjera representaron el 4,7%, equivalentes a G. 874.814 millones. Medidos en dólares, estos últimos alcanzaron US$ 125 millones, utilizando un tipo de cambio de G. 7.002,41 por dólar. Esta distribución refleja una preferencia clara por el ahorro en moneda local, coherente con la función tradicional de las cooperativas como captadoras de ahorro doméstico en guaraníes.

Al desagregar la cartera de ahorros en moneda nacional, se observa que los ahorros a plazo explican la mayor parte del total. El segmento alcanzó G. 12,489 billones, equivalente al 70,6% de la cartera total de ahorros y a una porción dominante dentro de los depósitos en moneda local, comportamiento que sugiere una inclinación de los socios por instrumentos de ahorro con mayor horizonte temporal, probablemente asociados a tasas de interés más atractivas frente a las cuentas a la vista, así como a una menor necesidad de liquidez inmediata.

Los ahorros a la vista en moneda nacional sumaron G. 4,376 billones, con una participación del 24,8%. Si bien este componente mantiene un peso relevante, su magnitud resulta considerablemente menor frente a los depósitos a plazo, lo que marca una diferencia respecto a otros segmentos del sistema financiero, donde las cuentas transaccionales suelen tener un rol más equilibrado. En el caso cooperativo, esta estructura refuerza la idea de una base de ahorro más estable, con recursos que tienden a permanecer por períodos más prolongados dentro del sistema.

Los ahorros programados en moneda nacional registraron un saldo de G. 469.939 millones, equivalente al 2,7% del total, mientras que otros ahorros en moneda nacional alcanzaron G. 342.913 millones, con una participación del 1,9%. Las categorías, aunque de menor peso relativo, reflejan la diversidad de instrumentos disponibles y la capacidad de las cooperativas para canalizar distintos perfiles de ahorro. El ajuste registrado en la cartera fue marginal, con G. 22.655.599, sin incidencia significativa en la estructura general.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cuanto a los depósitos en moneda extranjera, la composición presenta una distribución más equilibrada entre instrumentos. Los ahorros a plazo en moneda extranjera sumaron G. 468.233 millones con una participación del 53,5% dentro del segmento en moneda extranjera. Por su parte, los ahorros a la vista en moneda extranjera alcanzaron G. 406.580 millones, representando el 46,5%. No se registraron saldos en ahorros programados ni en otros ahorros en moneda extranjera, lo que evidencia una oferta más acotada o una menor demanda por este tipo de productos en dólares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los datos del INCOOP muestran que el ahorro en el sistema cooperativo se apoya de manera casi exclusiva en la moneda nacional y en instrumentos a plazo. Esta configuración otorga una base de fondeo relativamente previsible para las cooperativas, lo que facilita la planificación de su cartera de créditos y reduce la exposición a descalces cambiarios. Al mismo tiempo, pone de manifiesto la confianza de los socios en el guaraní como reserva de valor dentro del ámbito cooperativo, en un contexto donde la dolarización del ahorro permanece acotada.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.