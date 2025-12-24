Pese a precios altos, la carne impone en la mesa de Nochebuena

Pese al sostenido aumento de precios, la carne sigue ocupando un importante lugar en la mesa de Nochebuena. Un equipo de ABC TV realizó un recorrido por el Mercado 4, donde desde temprano se observa un intenso movimiento de compradores, en busca de la mejor carne y con buen precio.

Los cortes de carne vacuna continúan por los cielos, pero siguen siendo la opción preferida para las fiestas. “En las noticias dicen que acá la carne es más barata, pero en realidad el precio también está alto”, comentó un cliente que llegó desde Chaco’i en busca de mejores ofertas. Señaló que su objetivo es llevar costilla de novillo y carne de cerdo para la cena, y ya estaba recorriendo varios locales para encontrar precios bajos.

El malestar por los precios altos se repite en varios ciudadanos. “Es demasiada cara la carne, es el nuevo oro”, expresó otro ciudadano, aunque admitió que el esfuerzo vale la pena. “Hay que buscar una buena carne para esta Nochebuena, porque si no, será triste”, afirmó.

Otros compradores coinciden en que, pese a la suba del precio, el Mercado 4 sigue ofreciendo productos más accesibles que los supermercados. “Esta noche se come en familia y no puede faltar la carne. Acá es más barato”, señaló Ever Medina, mientras aguardaba su turno en una carnicería.

Blas Riveros, otro de los compradores, contó que, además de la carne, también buscaba verduras para acompañar los platos típicos. “Con la sopa y el chipa guasu, la carne no puede faltar. Venimos acá porque es más económico y hacemos el esfuerzo para ahorrar un poco”, explicó.