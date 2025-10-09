Cortes de carne continúan con precios “bastante inestables”

Desde el “Rodeo”, un reconocido punto de venta de carnes en el Mercado 4, hay distintas ofertas de los productos, aunque según uno de los carniceros, Marcelo Sánchez, los precios son “bastante inestables”.

Por ejemplo, el vacío puede costar entre G. 55.000 a G. 58.000, mientras que otros cortes de primera podrían variar entre G. 50.000 o G. 60.000.

Una de las opciones más buscadas es la costilla, que de momento tiene un rango entre G. 32.000 a G. 38.000 por kilo, salvo ofertas en determinados días.

“No tenemos precios estables para el público, pero igual nos adecuamos a la gente y a los pedidos. Nosotros hacemos cortes económicos para guiso, milanesa o paleta porque los cortes más premium no bajan de precio”, precisó.

Compras para el día a día

Otro punto que detalló el comerciante es que antes veían cómo los clientes llevaban varios kilos, incluso “ya por el mes”, sin embargo, esa situación ya no se registra hace tiempo, ni de manera quincenal, sino, solo para el “día a día”.

“Ya no hay compras mensuales, quincenales; el pollo también se volvió un producto premium. La gente hasta ya regula el menú para fin de año con lo justo, se unen para un menú único y nosotros no nos arriesgamos más en tener sobre-stock, solo lo justo”, comentó.

