Recuerdan que el aguinaldo se debe pagar antes de que acabe diciembre

En esta Nochebuena, el Ministerio del Trabajo recordó que el trabajador debe cobrar su aguinaldo antes del 31 de diciembre.
El aguinaldo se cobra en dinero, sea efectivo o transferencia bancaria. No son canastas ni vales de compra, aclaró el ministerio.
“Si no recibís tu aguinaldo, a partir del 2 de enero vamos a recibir tus denuncias. Donde hay trabajo, hay aguinaldo”, señaló la institución a través de un breve video en guaraní.
Esto es lo que te corresponde, según tu salario
Según el Código Laboral, el aguinaldo equivale a la doceava parte de todo lo que ganaste en el año. Para poder calcular cuánto te corresponde, sumá todo lo que ingresó a tu bolsillo por parte de la empresa: salario, horas extras, comisiones y cualquier otro pago recurrente. A ese gran total, lo dividís entre 12. El resultado es lo que te tienen que depositar.
Cabe resaltar que la Asignación Familiar no entra en este cálculo, según el artículo 268, así que no la sumes.
