Más de 2.100 casos finiquitados de devoluciones de créditos fiscales

La Administración Tributaria, luego de un proceso de análisis y verificación de las declaraciones presentadas por el contribuyente, autoriza hasta un monto máximo establecido por la Ley y acredita ese valor en la cuenta corriente tributaria del contribuyente como un crédito a su favor. Dicho crédito puede utilizarse, por única vez, para compensar el pago de impuestos futuros. El proceso puede demorar uno o más meses, hasta que se determine y acredite el monto correspondiente, precisaron desde la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Los datos oficiales de devoluciones de créditos fiscales acreditadas entre enero y octubre muestran un volumen significativo de recursos canalizados. En el período analizado, el total mensual acreditado osciló entre G. 67.528 millones y G. 177.167 millones, reflejando tanto la estacionalidad de las solicitudes como la operativa de la Administración Tributaria para procesarlas.

El comportamiento mensual evidencia una dinámica creciente durante el primer semestre, con un punto alto en abril, cuando las acreditaciones alcanzaron G. 168.846 millones. Posteriormente, se observa una corrección en mayo, seguida de una nueva aceleración en junio y julio. El máximo del período se registró en julio, con G. 177.167 millones acreditados, impulsado, principalmente, por el Régimen Acelerado y el componente de Pagos en Exceso, que alcanzó G. 40.617 millones en ese mes, cifra que sugiere un mayor uso del mecanismo por parte de contribuyentes con alta carga fiscal y limitada capacidad de compensación.

Desde la composición de las devoluciones, el Régimen General mantiene un peso relevante a lo largo del período, aunque con una participación variable. En meses como abril, junio y octubre, el Régimen Acelerado adquiere mayor protagonismo, tal como se puede observar en la infografía.

El componente de Pagos en Exceso muestra una tendencia creciente hacia el segundo semestre, con picos en julio y octubre. En octubre, este rubro alcanzó G. 33.619 millones, contribuyendo a un total mensual de G. 174.959 millones.

En términos macroeconómicos, la magnitud de las devoluciones tiene implicancias fiscales y financieras. Por un lado, representa una salida de recursos del fisco que debe ser gestionada dentro del marco presupuestario. Por otro, constituye un alivio relativo de caja para el sector privado, reduciendo el costo financiero asociado a capital de trabajo inmovilizado en créditos fiscales.

Al cierre de octubre, se registraron 2.113 casos finiquitados, con G. 1,389 billones acreditados y G. 45.495 millones cuestionados. Esta brecha sugiere que, si bien el sistema muestra capacidad de ejecución, persisten desafíos en términos de control y verificación que deben seguir siendo abordados por la Administración Tributaria.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.