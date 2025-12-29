MOPC suspende licitación de las obras cloacales de Roque Alonso. Conozca el motivo

La licitación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para ejecutar el sistema de alcantarillado sanitario y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Mariano Roque Alonso está suspendida debido a que todavía no cuenta con un terreno definido para instalar la planta, un requisito vital para avanzar con el proyecto.

Así lo confirmó la ingeniera Claudia Crosa, titular de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (Dapsan) del MOPC. Sostuvo que la postergación de la apertura de ofertas no obedece a decisiones unilaterales ni a irregularidades, sino a una comunicación formal de la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, la que les informó de la necesidad de cambiar el inmueble originalmente previsto para la implantación de la PTAR.

Según la funcionaria, en el marco del Programa de Saneamiento financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y aprobado por la Ley N.º 7180/23, es responsabilidad del municipio garantizar la disponibilidad de los inmuebles que necesiten las obras, compromiso que fue reforzado mediante un convenio interinstitucional con el MOPC.

Lea más: MOPC sigue dilatando la licitación por US$ 165 millones para obras cloacales en Roque Alonso

Una vez notificada oficialmente la intención de utilizar un nuevo predio, corresponde —por mandato legal y técnico— realizar todos los procesos catastrales, documentales, registrales y de adecuación necesarios para su delimitación y regularización. “Estos pasos son imprescindibles para garantizar la correcta implantación del proyecto y evitar riesgos ambientales, jurídicos y financieros”, señaló Crosa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde el MOPC indicaron que la decisión de reprogramar la apertura de ofertas responde a la necesidad de realizar ajustes técnicos y administrativos vinculados al nuevo inmueble, en cumplimiento de los principios establecidos en la Ley N.º 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas, a fin de asegurar transparencia, igualdad de condiciones para los oferentes y responsabilidad fiscal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un llamado con reiteradas postergaciones

El llamado a licitación fue publicado en febrero de este año, pero hasta la fecha el MOPC no pudo recibir las ofertas. Las fechas de apertura se fueron posponiendo mediante sucesivas modificaciones del pliego de bases y condiciones, que ya acumula seis adendas, que evidenciaría una improvisación institucional en este tipo de proyectos de envergadura.

Las ofertas debían presentarse inicialmente el 10 de marzo, luego la fecha fue reprogramada en varias ocasiones y la última apertura estaba prevista para el 24 de noviembre último. Sin embargo, actualmente el llamado figura como suspendido en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), sin una nueva fecha definida de apertura de ofertas.

Lea más: MOPC licitó obras cloacales para Roque Alonso por casi US$ 150 millones: vea las obras previstas

Un proyecto clave de US$ 165 millones, que también beneficia a una parte de Asunción y Luque

El Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para el Área Metropolitana de Asunción – Cuenca Mariano Roque Alonso, permitirá dotar a más de 290.000 habitantes de Mariano Roque Alonso y una parte de Asunción, con una red de alcantarillado sanitario (red cloacal) de más de 447 Km, 10 estaciones de bombeo y una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Además, se prevé líneas de impulsión, conexiones domiciliarias y mejoras al sistema de agua potable.

Cabe destacar que, la PTAR podrá recibir a futuro también los efluentes provenientes de una parte de la ciudad de Luque. El monto estimado de la convocatoria asciende a G. 1.143.372 millones, equivalentes a unos US$ 178 millones al cambio actual. Según fuentes, el país ya está pagando cifras millonarias en intereses por este préstamo de CAF que sigue sin ejecutarse.

La licitación está dividida en varios lotes. El Lote 1 incluye la construcción de la PTAR, un emisario subfluvial y la red de la subcuenca correspondiente, además de la subcuenca 4 y su estación de bombeo. El Lote 2 abarca las subcuencas 1, 2 y 3, con sus respectivas estaciones de bombeo. El Lote 3 comprende las subcuencas 5, 6 y 7, mientras que el Lote 4 contempla las subcuencas 9 y 10, sus estaciones de bombeo y la red de impulsión para recibir efluentes provenientes del municipio de Luque. Posteriormente, mediante una adenda, se incorporó un Lote 5 para las redes de la subcuenca 9 y su estación de bombeo.

Lea más: Obras cloacales de la cuenca Lambaré: MOPC canceló licitación tras recibir “ofertas de oro”

La ejecución de la obra estará a cargo del MOPC, mientras que la operación y el mantenimiento del sistema corresponderán a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP), con un año adicional de operación asistida para capacitar al prestador del servicio.

En paralelo, el MOPC licitó la contratación de una firma consultora para la fiscalización del diseño y de las obras, por un monto estimado de G. 36.731 millones. Nueve consorcios presentaron ofertas el pasado 6 de octubre, que aún continúan en evaluación.

Llamado para la cuenca de Lambaré fue cancelado

Este no es el primer proyecto de saneamiento que enfrenta dificultades. Este año, el MOPC canceló una licitación similar para la construcción de colectores y obras cloacales en Lambaré y parte de Asunción, luego de que las ofertas que le presentaron superasen hasta en 76% el presupuesto oficial de G. 280.703 millones. La anulación se produjo tras denuncias por la masiva eliminación de oferentes durante la evaluación técnica, pese a que algunos habrían presentado propuestas más económicas.

Aunque la cartera se comprometió a volver a convocar ese proceso, hasta el momento no se publicó un nuevo llamado.

Mientras tanto, nuestro país continúa enfrentando un grave déficit en saneamiento, pues solo el 16% de la población cuenta con alcantarillado sanitario y apenas el 10% de los desechos recibe tratamiento, una situación que contribuye a la contaminación de ríos, arroyos y aguas subterráneas.