Los últimos días del 2025 cierran con un fuerte movimiento comercial en shoppings, mercados y tiendas, en los que las personas aprovechan para realizar sus compras antes de la llegada del Año Nuevo. La demanda se concentra principalmente en alimentos para la cena, bebidas, prendas de vestir y artículos para celebraciones en familia.

Este martes se comprobó buena concurrencia de compradores a los principales shoppings del país, al mercado 4, a multitiendas y al Abasto Norte. En este último sitio, la afluencia de clientes, anticipó sus compras de frutas, verduras y productos cárnicos para la cena del 31.

El horario de atención en el Abasto Norte, para este 31, será de 05:00 a 15:00, pero el primer día del nuevo año permanecerá cerrado. En el Abasto Este, la atención será de 07:00 a 16:00, al igual que el patio de comidas.

Los minimercados como Biggie, Superseis Express y Stock Express, estarán disponibles, independiente de la fecha, las 24 horas.

El populoso mercado 4 no se queda atrás; los permisionarios recibieron también a sus clientes, quienes llegaron al sitio en busca de prendas e incluso algunos hasta para adelantar sus compras de reyes.

En lo que refiere a supermercados, los asociados de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) abrirán sus puertas hasta las 19:00, poero el primer día de enero trabajarán con atención limitada o permanecerán cerrados.

Centro comerciales

En el caso de los centros comerciales, para despedir la nochevieja, la demanda se centró especialmente en prendas de vestir y regalos en las distintas tiendas. En lo que se refiere al horario en general, los shoppings de Asunción así como del departamento central, el 31 de diciembre prevén cierres anticipados. El 1 de enero estarán disponibles solo los patios de comidas. (gráfico).

Tras el recorrido por los distintos sitios, se conprobó un buen dinamismo en los comercios, multitiendas y mercados que esperan cerrar el año con buenas ventas, impulsado por las compras de Nochevieja y por la tradicional cena y brindis de Año Nuevo.