22 de diciembre de 2025 - 17:49

Clientes copan calles del Mercado 4 en busca de ofertas, antes de las fiestas

Tránsito caótico sobre la avenda Rodríguez de Francia. Clientes coparon el Mercado 4 en vísperas de la fiestas de Navidad y Año Nuevo.
Los clientes del tradicional Mercado 4 de Asunción coparon sus calles este lunes, para aprovechar las ofertas, antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Largas filas de vehículos se observaron en las principales arterias. El mercado abre de lunes a lunes, desde las 6:00 hasta las 8:00.

Una importante cantidad de clientes copan hoy las calles del Mercado 4 de Asunción, en busca de ofertas para las compras de fin de año. Largas filas de vehículos se observan en las principales arterias: las avenidas Silvio Pettirossi y Rodríguez de Francia. La avenida Perú también se vio abarrotada de vehículos.

Las ofertas de productos alimenticios frescos, así como otros artículos como prendas, calzados y electrónicos, atrajeron a una gran cantidad de personas. Entre las rebajas destacadas, se encuentra el choclo fresco para la chipa guazú, entre G. 10.000 y G. 20.000 el paquete. La carne de cerdo, por ejemplo, se encuentra a partir de los G. 28.000 el kilo y, la carne de pollo a partir de G. 15.000 el kilo.

En lo que respecta a las frutas, especiales para el clericó, los comerciantes de Battilana ofrecen la naranja a G. 1.000 la unidad, bananas a G. 8.000 la docena, melón desde G. 5.000 cada uno. El durazno, la ciruela y el pelón, tienen un precio de cinco unidades por G. 10.000. La manzana roja y la verde, así como la piña, están en oferta de tres por G. 10.000.

La avenida Pettirossi también se llenó de vehículos.
Las verduras también están en oferta. La papa y la cebolla a G. 6.000 el kilo, mientras que el locote verde y la zanahoria a G. 5.000 el kilo. Además, los comerciantes señalan que el cliente puede acceder a cinco variedades, de un kilo cada una, por G. 20.000.

El horario de atención de los locales es de lunes a lunes, de 6:00 hasta las 8:00.

PMT controlará estacionamientos

Desde la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción señalaron que se realizan operativos de control y despeje de vehículos mal estacionados en las principales arterias del Mercado 4.

Vehículos mal estacionados fueron llevados al corralón por la PMT de Asunción.
En la zona, varios vehículos fueron llevados al corralón, por haber sido encontrados estacionados en lugares indebidos.

Estos controles continuarán durante toda la semana, así como el ordenamiento del tránsito en distintos puntos de la ciudad, para agilizar el tránsito vehicular en las zonas comerciales.