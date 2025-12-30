Itaipú invertirá más en seguridad fronteriza

Con el aumento anunciado, el proyecto de Itaipú contará con una inversión total de 65 millones de reales (US$ 11.655.011). Además del embalse, el sistema también servirá para emitir alertas sobre incendios forestales y otras amenazas en el lago.

El anuncio fue hecho durante la ceremonia de inauguración del Puente de Integración Brasil-Paraguay realizado el 19 de este mes, a la que asistieron el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el ministro de Justicia y Seguridad Pública de su país, Ricardo Lewandowski, entre otras autoridades.

“La expectativa es que el nuevo sistema esté operativo en el segundo semestre de 2026. El monitoreo se realizará mediante una asociación con la Policía Federal, y las imágenes y datos de las embarcaciones se compartirán con otras fuerzas de seguridad que operan en el embalse, aumentando la vigilancia”, indicaron.

Con este anuncio, las inversiones de Itaipú en Brasil, en seguridad en la región fronteriza, superan los R$ 205 millones en la compra de equipos, servicios, investigación e inteligencia.

